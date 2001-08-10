Председатель правительства Сахалинской области заболел коронавирусом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Председатель Правительства Сахалинской области Алексей Белик проходит лечение от коронавирусной инфекции. Отметим, вакцинацию против опасного заболевания первым компонентом он прошел несколько дней назад. Иммунитет еще не успел сформироваться, при этом течение болезни проходит в легкой форме, подчеркивают врачи.
- Да, я действительно сделал прививку несколько дней назад, - рассказал Алексей Белик.. Полагаю, именно благодаря ее защитным функциям болезнь переношу без видимых симптомов. Лечение прохожу на дому, госпитализация мне не требуется. Надеюсь на скорейшее выздоровление. Искренне желаю всем не сталкиваться с коронавирусной инфекцией.
Коллеги из областного Правительства желают Алексею Васильевичу скорейшего выздоровления.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:00 Сегодня На Сахалине завершилось самовыдвижение кандидатов в депутаты Государственной Думы
12:22 Сегодня Председатель правительства Сахалинской области заболел коронавирусом
10:48 Сегодня На Сахалине будущих Энштейнов и Ломоносовых отправят в один лагерь
12:21 Сегодня В сахалинской спизуле нашли гельминтов
15:16 15 Июня Инфляцию на Сахалине назвали самой низкой на Дальнем Востоке
15:39 15 Июня Воры взломали аварийную квартиру южносахалинца и вынесли всё ценное
16:04 15 Июня Вакцину от коронавируса привезли прямо в мэрию Южно-Сахалинска
14:49 16 Июня Таксист в Южно-Сахалинске обокрал клиента с помощью утерянного телефона
Выбор редакции
- 10:45 Сегодня Сахалинцам в прямом эфире расскажут, как хорошо благоустраивается областной центр
- 17:31 9 Июля РЖД поделилась доходами с Сахалинской областью
- 13:02 8 Июля Сахалинцам предлагают написать письмо Достоевкому
- 13:43 7 Июля "Горный воздух" зовет 10 июля жителей и гостей Южно-Сахалинска на семейный вечер
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы соблюдаете масочный режим?