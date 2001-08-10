Председатель правительства Сахалинской области заболел коронавирусом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Председатель Правительства Сахалинской области Алексей Белик проходит лечение от коронавирусной инфекции. Отметим, вакцинацию против опасного заболевания первым компонентом он прошел несколько дней назад. Иммунитет еще не успел сформироваться, при этом течение болезни проходит в легкой форме, подчеркивают врачи.

- Да, я действительно сделал прививку несколько дней назад, - рассказал Алексей Белик.. Полагаю, именно благодаря ее защитным функциям болезнь переношу без видимых симптомов. Лечение прохожу на дому, госпитализация мне не требуется. Надеюсь на скорейшее выздоровление. Искренне желаю всем не сталкиваться с коронавирусной инфекцией.

Коллеги из областного Правительства желают Алексею Васильевичу скорейшего выздоровления.