Мартышка в сахалинском зоопарке стала многодетной мамой
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Пополнение случилось в семье зеленых мартышек Сахалинского зооботанического парка. После переезда в просторный вольер обезьянки вновь увеличили потомство, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе зоосада.
В настоящее время в зоопарке насчитывается семь зелёных мартышек. Восьмилетняя самка Диана и девятилетний самец Чип образовали пару в 2015 году. За это время у них родилось четыре детёныша: Гарик, Жорик, Марик и Маринэ. И вот теперь появился пятый малыш.
Интересно, что все дети рождены исключительно в праздничные дни – Гарик появился на День матери, Жорик - на день рождения зоопарка, Марик - на День города, Маринэ - на Новый год, а последний детёныш - ко Дню России.
Первого малыша – Гарика, самка не приняла с рождения, а самец не допустил его в семью даже спустя время, а вот всех остальных детей мать заботливо вскормила, и вся семья дружно живёт в одном вольере. Гарика выкормили в зоопарке искусственно и в настоящее время он содержится отдельно.
– Пятому детёнышу недавно исполнился месяц, и хотя он ещё совсем маленький, но уже проявляет самостоятельность – играет с веточками и пытается лазить за собратьями по деревьям. Кормится он материнским молоком, а вся семья дружно ухаживает и играет с малышом, – рассказала специалист зоопарка Анна Мешалкина.
Недавно у зелёных мартышек появился опекун в лице компании "Строительная база №1". По правилам сахалинского зоопарка, опекуны могут самостоятельно назвать детеныша подшефного питомца. Надеемся, что скоро у детёныша появится кличка.
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