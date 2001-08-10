Малая авиация стала пользоваться популярностью у сахалинцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Речь идет о направлениях из Шахтерска, Александровска-Сахалинского, Зонального в Южно-Сахалинск, а также из Зонального в Ноглики. Их обслуживает специальный тип воздушных судов на 19 мест. Об этом в своем докладе губернатору Валерию Лимаренко рассказал областной министр транспорта Валерий Спиченко. Обсуждение транспортных вопросов состоялось в ходе в совещания по анализу выполнения ключевых показателей эффективности членами правительства.

- Улучшение транспортной доступности внутри региона просто необходимо. У людей должна быть возможность быстро и с комфортом добраться до областного центра и в другие районы острова. Авиация в этом нам здорово помогает. Будем и дальше её развивать, – отметил Валерий Лимаренко.

– Статистика показывает, что местные авиалинии являются востребованными для сахалинцев. Мы видим тенденцию роста пассажиропотока и в будущем. Для примера можем сказать, что подобные авиаперевозки были открыты в 2013 году в соседнем регионе. В первый год было перевезено 2,8 тысячи пассажиров, а сейчас услугами местных перевозок там ежегодно пользуются более 30 тысяч человек, – рассказал Валерий Спиченко.

Наиболее востребованными направлениями являются маршруты из Шахтерска и Александровск-Сахалинского в Южно-Сахалинск. Средняя загрузка воздушного судна на них составляет до 65 процентов и постоянно растет.

Развитие местных авиаперевозок началось на Сахалине в прошлом году. По поручению Валерия Лимаренко, в Александровске-Сахалинском восстановили посадочную площадку. В ближайшее время там обустроят перрон, привокзальную площадь, организуют топливообеспечение. Это даст возможность выполнять прямые авиарейсы в Южно-Сахалинск без технических посадок в Зональном или Шахтерске.

Кроме того, до конца года планируется восстановить 2 посадочные площадки в Смирныховском и Поронайском районах. Авиаперевозки планируется начать в декабре.

К концу сентября завершится подготовка взлетно-посадочной полосы в бухте Шелихова на Парамушире. Она позволит совершать прямые авиаперелеты из Южно-Сахалинска. В 2022 году построят посадочную площадку в Северо-Курильске.