Малая авиация стала пользоваться популярностью у сахалинцев
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Речь идет о направлениях из Шахтерска, Александровска-Сахалинского, Зонального в Южно-Сахалинск, а также из Зонального в Ноглики. Их обслуживает специальный тип воздушных судов на 19 мест. Об этом в своем докладе губернатору Валерию Лимаренко рассказал областной министр транспорта Валерий Спиченко. Обсуждение транспортных вопросов состоялось в ходе в совещания по анализу выполнения ключевых показателей эффективности членами правительства.
- Улучшение транспортной доступности внутри региона просто необходимо. У людей должна быть возможность быстро и с комфортом добраться до областного центра и в другие районы острова. Авиация в этом нам здорово помогает. Будем и дальше её развивать, – отметил Валерий Лимаренко.
– Статистика показывает, что местные авиалинии являются востребованными для сахалинцев. Мы видим тенденцию роста пассажиропотока и в будущем. Для примера можем сказать, что подобные авиаперевозки были открыты в 2013 году в соседнем регионе. В первый год было перевезено 2,8 тысячи пассажиров, а сейчас услугами местных перевозок там ежегодно пользуются более 30 тысяч человек, – рассказал Валерий Спиченко.
Наиболее востребованными направлениями являются маршруты из Шахтерска и Александровск-Сахалинского в Южно-Сахалинск. Средняя загрузка воздушного судна на них составляет до 65 процентов и постоянно растет.
Развитие местных авиаперевозок началось на Сахалине в прошлом году. По поручению Валерия Лимаренко, в Александровске-Сахалинском восстановили посадочную площадку. В ближайшее время там обустроят перрон, привокзальную площадь, организуют топливообеспечение. Это даст возможность выполнять прямые авиарейсы в Южно-Сахалинск без технических посадок в Зональном или Шахтерске.
Кроме того, до конца года планируется восстановить 2 посадочные площадки в Смирныховском и Поронайском районах. Авиаперевозки планируется начать в декабре.
К концу сентября завершится подготовка взлетно-посадочной полосы в бухте Шелихова на Парамушире. Она позволит совершать прямые авиаперелеты из Южно-Сахалинска. В 2022 году построят посадочную площадку в Северо-Курильске.
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