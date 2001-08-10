Для жалоб жителей Южно-Сахалинска открылась "мобильная приемная"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Департаментом по обращениям граждан и организационной работе администрации Южно-Сахалинска в целях оперативного реагирования и решения проблем горожан открыта "Мобильная приемная". Помимо традиционных каналов связи и социальных сетей муниципалитета южносахалинцы могут обратиться через мессенджеры на специально выделенный телефонный номер.
Все поступившие сообщения рассматриваются в индивидуальном порядке с учетом срочности и проблематики обращения. Так, за прошлую неделю в «Мобильную приемную» поступило порядка 20 сообщений, из них 17 - отработаны в оперативном порядке. Обращения граждан были связаны с ненадлежащей уборкой придомовых территорий, несвоевременным вывозом ТБО и мусора из контейнеров для сбора пластика и стекла, окосом заросшей травы.
Например, жители дома по ул. Комсомольской 300-б обратились с проблемой, связанной с ненадлежащей подачей горячего водоснабжения. Благодаря координационной работе специалистов департамента по обращениям граждан вопрос был разрешен силами МУП «ЖЭУ 10». Также в «Мобильную приемную» поступило сообщение от маломобильного горожанина, проживающего на ул. Сахалинской 55, у которого сломался электрический подъемник. В день обращения МУП "Электросервис" восстановлен кабель, подающий питание на подъемник и в течении 10 дней будет отремонтирован сам механизм подъемника.
Обратиться в "Мобильную приемную" администрации Южно-Сахалинска можно через WhatsApp, Вайбер, Телеграмм и смс-сообщениями на номер: 8-914-757-27-27 (27-27-27).
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