Сахалинцев зовут на уборку пляжа в Таранае

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Анивского района приглашает сахалинцев принять активное участие во Всероссийской акции по уборке берегов "Вода России". Организаторами акции выступили жители Сахалинской области, которых волнует состояние окружающей среды. Поддержку инициаторам окажут министерство экологии Сахалинской области, администрация анивского городского округа. Экологическая акция пройдет в субботу 24.06.2021 г. в селе Таранай. Волонтеры и активисты проведут уборку пляжной территории села. Сбор на площадке центрального пляжа. Начало мероприятия в 13:00, рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.

Напомним, в мае в селе Песчанское прошло аналогичное мероприятие. Тогда Анивчане поддержали Всероссийскую акцию "Вода России". Вокруг озера Длинного у села Песчанского добровольцы собрали более 6 кубометров мусора.

В общественной уборке на природе приняли участие более 100 волонтеров. В их рядах оказались сотрудники регионального министерства экологии, районной администрации, школьники и экологическая бригада местного Дома детского творчества, детских садов и другие.