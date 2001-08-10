Общественный совет продолжает проверять качество ремонта дворов в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня представители дорожного общественного совета присоединились к приемке дворовых территорий по улицам Чехова и Мира, в которых прошел текущий ремонт.

Активисты осмотрели дворы на предмет наличия ям, а также оценили состояние люков. По итогу замечаний не зафиксировали, отметив качество и оперативность работ. У местного жителя были вопросы по поводу установленного люка во дворе на проспекте Мира, горожанин переживал, что он не выдержит веса проезжающих машин. Контроллеры совместно со специалистами убедились в его надежности.

— Ранее мы участвовали в мониторинге текущего ремонта дорог. Проведенная работа действительно дала положительные результаты. Решение войти с ямочным ремонтом во дворы очень хорошее и своевременное. Безопасность и комфортный проход по дворовой территории также должен быть обеспечен, прежде чем дойти до дороги, человек должен выйти из подъезда во двор. На сегодняшний день мы видим, что работы уже идут полным ходом, — рассказала председатель общественного совета Южно-Сахалинска, член дорожного совета города Алена Силачева.

В целом на сегодня в областном центра выполнены работы более чем на 20 дворовых пространствах, ликвидировано порядка 1500 кв. метров дефектов. Продолжаются подготовительные работы для проведения работ по укладке асфальта. Сегодня ремонтые бригады трудятся в Дальнем, в 9 микрорайоне и в районе Эдема.

— Во дворе по улице Чехова, 43 проблема назрела давно. От перспективных планов по капитальному ремонту этого двора не отказываемся, но пока же начали текущий ремонт. Небольшой проезд был заасфальтирован дорожным картами.

В целом, конечно, объем работ в городских дворах масштабный. Хороший вариант поддержать состояние проездов там, где пока нет возможности провести капремонт, — сообщил депутат Городской думы Южно-Сахалинска по избирательному округу №12, член дорожного совета Иван Бутаков.

Напомним, работа по приведению в порядок территорий дворов усилена в рамках поручений губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. До 1 августа все участки, где разрушения не превышают 30 процентов от общей площади (в больших объемах дефектов требуются работы капитального характера), будут отремонтированы. Адресный перечень дворов, в которых будет произведен ремонт, размещен на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Также актуальная информация с учетом корректировок и дополнений регулярно публикуется в СМИ, социальных сетях администрации города.