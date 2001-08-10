На Сахалине ТОСам предложили побороться за звание лучших
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Принять участие в конкурсе «Сахалинский маяк» в номинации "Лучшее территориальное общественное самоуправление" могут все ТОСы, действующие на территории области.
По результатам проведенного анализа конкурсная комиссия отберет трех лидеров номинации для последующего направления сведений о кандидатах в министерство государственного управления Сахалинской области для участия в народном онлайн - голосовании на официальном сайте областного конкурса "Сахалинский маяк". Лучшие ТОСы комиссия будет оценивать согласно критериям:
- актуальность и социальная значимость деятельности;
- целевая аудитория и ее численность;
- достигнутые результаты;
- перспективы дальнейшей деятельности.
Деятельность и проекты реализации ТОС должны быть направлены на создание благоприятных условий для проживания людей, объединение усилий жителей по благоустройству прилегающих к домам и сооружениям территорий, строительство детских площадок, воспитание чувства ответственности за свое жилье, защиту экологии. Содействие организации социальной поддержки граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, развитие добровольческого движения, вовлечение жителей в общественную жизнь ТОС, проведение благотворительных акций и акций помощи для неблагополучных, многодетных семей, культурно - массовых мероприятий для детей, пенсионеров.
Заявки на участие в конкурсе направляется до 1 августа текущего года в электронном виде на адрес электронной почты - dvp@sakhalin.gov.ru, либо на бумажном носителе в департамент внутренней политики по адресу: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 32. К заявке необходимо приложить презентационные материалы в формате pdf., характеризующие деятельность ТОС за текущий год и год предшествующий году проведения конкурса.
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