За ремонт сахалинских дорог заплатит Москва

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Программа строительства и реконструкции более 296 километров дорог предполагает финансирование на сумму около 54 миллиардов рублей, 44 миллиарда - из федеральной казны. Об этом шла речь в ходе совещания по анализу выполнения показателей КПЭ членами правительства.

К опорным дорогам в регионе относятся выезды из Южно-Сахалинска по корсаковской, холмской и охинской федеральным трассам, юго-западный и северо-западный объезды Южно-Сахалинска, подъезд к аэропорту областного центра, дорога Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск, дорога Арсентьевка – Ильинское, дорога Южно-Курильск – Головнино и дорога Курильск – аэропорт Буревестник.

Протяженность региональных дорог, включенных в опорную сеть Российской Федерации, составляет почти 488 километров, из которых только 120 километров находится в нормативном состоянии. Перед регионом стоит задача к 2025 году модернизировать 296 километров, таким образом 85 процентов региональных дорог опорной сети будет соответствовать нормативам.

– Опорные дороги – это принципиально важно. В этот перечень входят, в том числе участки, на которых твердого покрытия не было никогда. Ставим задачу решить этот вопрос. Мы тесно сотрудничаем с Росавтодором и в ближайшее время ждем подтверждения о выделении финансирования. Кроме того, в этом году начинаем проектировать новую объездную дорогу в Южно-Сахалинске, которая позволит не только разгрузить транспортные потоки, но и улучшить экологию, – отметил Валерий Лимаренко.

В рамках соглашения с Росавтодором планируется строительство автомобильной дороги, соединяющий трассы Южно-Сахалинск – Корсаков и Южно-Сахалинск – Оха. Общая протяженность составит 41,6 километра. Проект намерены реализовать до 2026 года.

Также в ходе совещания обсудили вопросы содержания дорог по новым стандартам. В 2021 году муниципальным образованиям выделено более полутора миллиардов рублей. Это позволило заключить трехлетние контракты на содержание 590 километров автомобильных дорог.

По поручению Валерия Лимаренко с апреля в регионе был проведен комплексный мониторинг дорог во всех районах, с привлечением волонтеров и общественников.

– Обследовано 760 километров, в результате которого волонтерами и сотрудниками администраций выявлено порядка 8570 выбоин площадью более 91 тысячи квадратных метров. В 17 муниципальных образованиях работы по ямочному ремонту завершены, в Охинском городском округе будут закончены 15 июля, – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Валерий Спиченко.

Чтобы оперативно выявлять дефекты улично-дорожной сети в Южно-Сахалинске, приобретен комплекс нейросетевой видеоаналитики. В ближайшее время планируется приобрести еще одну такую машину.