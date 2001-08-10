Сахалинцам напомнили о правилах поездки за границу несовершеннолетних

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Порядок выезда из Российской Федерации несовершеннолетних граждан Российской Федерации регламентирован положениями статьи 20 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию".

В соответствии с положениями указанной статьи несовершеннолетний гражданин Российской Федерации, как правило, выезжает из Российской Федерации, совместно хотя бы с одним из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей.

В случае выезда из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации совместно с одним из родителей согласия на выезд ребенка за границу от второго родителя не требуется.

В случае если несовершеннолетний гражданин Российской Федерации выезжает из Российской Федерации без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, он должен иметь при себе кроме паспорта нотариально оформленное согласие от одного из названных лиц (оригинал) на выезд несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации с указанием срока выезда и государства (государств), которое (которые) он намерен посетить. При этом согласие от второго родителя также не требуется.

Согласно разъяснению Минюста России срок действия нотариального согласия в соответствии со статьей 190 части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. Срок может определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить - совершеннолетие, окончание срока действия паспорта или визы и т.д.

Поэтому нотариально заверенное согласие на выезд из Российской Федерации может быть выписано один раз вплоть до достижения ребенком совершеннолетия, при условии посещения им одних и тех же стран, указанных в этом согласии.

Просим обратить внимание на то, что в согласии обязательно должны быть указаны названия государств, которые ребенок намерен посетить. При этом указания названий сообществ, типа страны Евросоюза, страны СНГ и т.д. не допускается.

Согласие родителей, оформленное нотариусом иностранного государства, должно содержать перевод на русский язык и быть соответствующим образом легализовано путем заверения его консульским загранучреждением МИД России или проставлением апостиля, предусмотренного Гаагской конвенцией, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов от 5 октября 1961 г.

Для въезда в Российскую Федерацию несовершеннолетнего российского гражданина оформление нотариально удостоверенного согласия не требуется.

Обращаем внимание, что внесение сведений о несовершеннолетних детях в биометрический паспорт, удостоверяющий личность родителя не дает права ребенку на выезд за пределы территории Российской Федерации без своего документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации. Вместе с тем, выезд из Российской Федерации несовершеннолетних граждан Российской Федерации, сведения о которых внесены в паспорта сопровождающих их родителей старого образца (не биометрические, оформляемые в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 марта 1997 г. № 298), осуществляется по срокам действия этих документов, без необходимости оформления для ребенка отдельного паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации.

В случае если один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей заявит о своем несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации, вопрос о возможности его выезда из Российской Федерации разрешается в судебном порядке.

При этом правила подачи заявления о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации (далее - Правила) определены приказом МВД России от 11 февраля 2019 г. № 62 "Об утверждении Порядка подачи, рассмотрения и ведения учета заявлений о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации".