Жители Итурупа проверили качество жилья, перед тем, как заехать в новый дом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ещё один новый дом в селе Рейдово Курильского района практически готов к заселению. К концу месяца должен состояться его ввод в эксплуатацию. 13 июля будущие жильцы нового дома осмотрели квадратные метры, полноправными владельцами которых они станут уже в ближайшее время, рассказали ТИА "Острова" в местной администрации.

Новое трехэтажное строение на 27 квартир находится по адресу ул. Заводская, д. 9а. Ранее во время визита на Итуруп дом осмотрел глава Сахалинской области Валерий Лимаренко, а сегодня с жильцами встретился руководитель района Вадим Рокотов.

Мэр предложил рейдовчанам проверить новые квартиры: работоспособность электроплит и водонагревателей, дверных замков, окон и т.п.

Валентина Киверина живёт на Итурупе уже более 40 лет. Сейчас ее квартиры в аварийном доме и грядущее переселение для нее - долгожданное событие. Сегодня она вместе с другими будущими новоселами осматривала новую жилплощадь.

- Квартира просто замечательная! Просторная, светлая, вместительный балкон. Я довольна, не передать словами, - оценила она.

В жилом здании - 6 однокомнатных, 12 двухкомнатных и 9 трехкомнатных квартир. Объект возводится в рамках реализации федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016‑2025 годы".

Еще 4 многоквартирных дома строят в Курильске, 3 из которых сдадут в этом году. Кроме того, "Сахалинское ипотечное агентство" строит 2 многоквартирных дома в селе Китовом.