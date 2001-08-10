Курильское предприятие накажут за неверно выбранный температурный режим
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области рассмотрено административное дело в отношении АО «Северо-Курильская База Сейнерного Флота» из Сахалинской области за нарушение температурного режима при перевозке и хранении более 55 т камбалы.
12 мая во Владивосток трюмной партией прибыла камбала белобрюхая потрошеная мороженая. Грузоотправителем и грузополучателем данного подконтрольного товара являлось АО "Северо-Курильская База Сейнерного Флота".
Подконтрольные товары были выгружены из трюма в рефрижераторный контейнер. В ходе проведения государственного ветеринарного контроля должностным лицом Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области произведен осмотр партии камбалы весом 55 344 кг и проведен замер температуры. Температура в толще продукции составила минус 16,7 °С при необходимых минус 18 °С. Это не соответствует требованиям технического регламента «О безопасности рыбы и рыбной продукции», а также требованиям технических условий "Рыба мороженая (поштучной заморозки)", в соответствии с которыми изготовлена данная продукция.
Управлением Россельхознадзора юридическому лицу выдано предписание о приведении температурного режима в соответствие с требованиями. Рыба была отправлена на дозаморозку.
По факту выявленного нарушения Управлением Россельхознадзора в отношении юридического лица возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. Дело рассмотрено 9 июля. Ранее предприятие привлекалось к административной ответственности за аналогичное правонарушение, ему грозит административный штраф в увеличенном размере - 150 000 рублей.
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