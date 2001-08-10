Креативным сахалинцам предлагают получать гранты
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жителей Сахалинской области приглашают на конкурс проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные некоммерческие организации (общественные объединения, АНО, фонды, ассоциации и другие), муниципальные учреждения (в том числе библиотеки, музеи, театры, дома культуры, кружки), а также коммерческие организации и даже индивидуальные предприниматели, рассказали ТИА "Острова" в региональном департамента информационной политики.
Между участниками будет распределено 3,5 млрд рублей, которые выделяются Президентскому фонду культурных инициатив его учредителем – Фондом президентских грантов. Заявки принимаются с 15 июня по 30 июля 2021 года.
Для приема заявок на участие в конкурсе организована работа интернет-портала фондкультурныхинициатив.рф. Сформирован экспертный совет фонда.
На конкурс могут быть представлены:
- проекты в области культуры и академического (классического) искусства; межотраслевые, сетевые культурные и кросскультурные проекты;
- образовательные и наставнические проекты в области культуры, искусства и креативных индустрий (включая цифровые технологии);
- проекты по выявлению и поддержке молодых талантов в области культуры, искусства и креативных индустрий;
- проекты креативных индустрий (в том числе в области литературы и издательского дела, дизайна, моды, арт, музыки и саунд-дизайна, архитектуры и урбанистики, новых медиа, мультимедиа технологий, кино, театра, игр);
- проекты, предусматривающие проведение фестивалей, премий, форумов в области культуры, искусства и креативных индустрий;
- стартапы в области культуры, искусства и креативных индустрий; проекты в области современной популярной культуры.
В 2021 году конкурс проводится по восьми тематическим направлениям: "Нация созидателей", "Великое русское слово", "Я горжусь", "Место силы", "Культурный код", "Молодые лидеры", "История страны: история преодолений и побед. Вехи", "Многонациональный народ".
Срок реализации проектов составляет 18 месяцев - с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2022 года. Таким образом, победители конкурса смогут компенсировать затраты на проекты, реализация которых началась до получения грантовой поддержки.
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