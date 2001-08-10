В Троицком у амбулатории построят пешеходную зону со светодиодными фонарями и подвесными скамейками

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 2021 году на в Анивском районе планируется благоустроить восемь общественных территорий. В рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда", федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в Анивском районе преобразятся восемь общественных территорий. Благоустройство затронет скверы, городские и сельские площадки, зеленые и пешеходные зоны, где жителям района нравится проводить свободное время, рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.

На сегодняшний день заключены 8 договоров на выполнение работ по благоустройству общественных территорий. Три подрядчика уже приступили к работам. В частности, благоустраивается общественная территория многоквартирного дома №27 на ул. Невельского в г. Анива, общественная территория с зоной отдыха в селе Троицкое, и общественная территория с игровой зоной в селе Мицулёвка. Два последних общественных пространства будут представлены жителям Анивского района до 14 августа. На Невельского 27 работы будут завершены до конца текущего года.

- Теперь в с. Троицкое появится пешеходная зона вдоль амбулатории. Многие годы жители села из одной ее части в другую, проходили через придомовые территории, по узким необустроенным тропинкам, позже через территорию амбулатории. Здесь дорожка выкладывается брусчаткой с несколькими цветовыми решениями. По всей длине пешеходной зоны предусмотрено освещение светодиодными фонарями высотой до 2-х метров. В качестве малых архитектурных форм предполагается установка скамеек, в том числе, подвесных, а также вазонов под посадку цветов, - рассказал ведущий консультант отдела дорожного хозяйства и благоустройства, администрации Анивского городского округа.

По остальным пяти проектам благоустройства - общественная территория по ул. Октябрьская возле детского сада «Теремок» в селе Новотроицкое, благоустройство сквера «Грушевый сад» в селе Новотроицкое, общественная территория по ул. Калинина в районе православного храма в г. Анива, общественная территория по ул. Победы на против дома культуры в г. Анива и общественная территория с зоной отдыха в селе Петропавловское работы должны быть завершены до 20 октября текущего года.