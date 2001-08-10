Сахалинца 18 раз штрафовали за парковку на газонах, а ему все нипочем

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице продолжаются ежедневные рейды по выявлению незаконной парковки с использованием средств автоматической фиксации правонарушений "Дозор-МП".

С начала года административной комиссией города за парковку на газонах к ответственности привлечено более 1 500 автовладельцев. Ряд нарушителей игнорируют требования закона и продолжают оставлять свои транспортные средства на газонах, пешеходных дорожках, детских и спортивных площадках, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В частности, такие случаи зафиксированы по адресам: Крайняя, 30, проспект Мира, 271А.

Так, один из автовладельцев был привлечен к административной ответственности 18 раз, сумма наложенных на него штрафов за незаконную парковку с начала года составила более 56 тысяч рублей. На втором месте антирейтинга — владелец "Тойота Литайс", привлеченный к ответственности 15 раз. Сумма штрафов за неправомерные действия – 40 тыс. 500 рублей.

Еще один многократный нарушитель - владелец "Мицубиси Паджеро Спорт" (13 зафиксированных фактов незаконной парковки). Сумма штрафов составила 19 тыс. рублей. Отметим, что неправомерные действия нарушителей доставляют массу неудобств жителям, затрудняя передвижение пешеходов, в том числе людей пожилого возраста, маломобильных граждан, мам с колясками. Кроме того, страдает благоустройство дворовых территорий, в частности, уничтожаются газоны, озелененные территории, происходит вынос грязи и грунта на дорогу.

При этом, действующее законодательство допускает возможность уйти от ответственности нарушителям, которые паркуются на общедомовой территории, размежеванной для многоквартирного дома.

Так, в октябре прошлого года общественный резонанс вызвала ситуация с оставлением автовладельцем транспортного средства на зеленой зоне рядом с домом по ул. Комсомольской. Такое поведение водителя вызывало жалобы жителей. Ситуация была проанализирована специалистами администрации Южно-Сахалинска, было установлено, что автомобиль размещен на территории, относящейся к имуществу многоквартирного дома, а значит, привлечь владельца к ответственности в рамках правового поля невозможно.

Действующая редакция п. 8 ч. 1 ст. 21-4 Закона Сахалинской области "Об административных правонарушениях в Сахалинской области" запрещает размещение транспортного средства на газонах, цветниках, пешеходных дорожках, не являющихся элементами дороги, детских и спортивных площадках, площадках для сушки белья (за исключением объектов, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома).

Учитывая что горожане неоднократно обращались в административную комиссию с просьбой привлечь к ответственности любителей парковаться на обще домовой территории, администрацией города Южно-Сахалинска внесены предложения в областную Думу об изменении законодательства в части установления административной ответственности за парковку на территориях занятых зеленными насаждениями и газонами относящихся к общему имуществу многоквартирного дома.

Поддержать законодательные предложения администрации можно на интернет-портале публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов власти и местного самоуправления, перейдя по ссылке: https://orv.sakhalin.gov.ru/projects#npa=1148.

Отметим, что большое содействие администрации в работе по выявлению незаконной парковки оказывают неравнодушные горожане. Информацию по данным фактам активисты направляют на портал "Сахалин.онлайн". Так, с начала года на сервис поступило более 2000 обращений от граждан.

Обращаем внимание, что для составления протокола обращение в обязательном порядке должно содержать точную дату, время и адрес совершения правонарушения и различимый государственный регистрационный знак автомобиля на фото.

Напомним, что штраф за нарушение правил парковки для физических лиц предусмотрен до 4000 рублей за первичное нарушение и 5000 рублей за повторное нарушение.