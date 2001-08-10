Четверть продовольствия на Сахалине реализуется через социальные магазины
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня в островном регионе работают 132 социальных магазина, 456 площадок местных производителей и 112 пунктов мобильной торговли. Торговая наценка в них обычно не превышает 15 процентов. Об этом губернатору Валерию Лимаренко доложила областной министр сельского хозяйства и торговли Инна Павленко. Обсуждение вопроса состоялось в ходе совещания по анализу выполнения ключевых показателей эффективности членами правительства.
- Мы внимательно следим за тем, чтобы в наших магазинах эконом-формата был широкий ассортимент продовольствия. Когда я езжу в районы, обязательно посещаю такие торговые точки, общаюсь с людьми. Вижу, что популярность площадок, в которых реализуются товары с желтыми ценниками, растет, – отметил Валерий Лимаренко. – Для более эффективной работы, мы используем специальный коэффициент, в котором учитывается соотношение стоимости продовольственной корзины к размеру средней и медианной зарплаты в регионе. По этому показателю мы одни из лучших в стране.
Социальные магазины работают в каждом муниципальном образовании области. В них реализуют 40 категорий товаров с минимальной торговой наценкой. Всего в островном регионе открыто 132 площадки эконом-формата, 33 из которых – в сельской местности.
Инна Павленко доложила губернатору о нехватке двух социальных магазинов в Макаровском районе и одного - в Южно-Курильском. Валерий Лимаренко поставил задачу - к 1 сентября подобрать в этих муниципальных образованиях торговые точки, которые могли бы работать в эконом-формате.
- Особую роль в обеспечении островитян качественными и доступными товарами играют передвижные магазины. С их помощью продуты питания доставляют в удаленные населенные пункты региона. За последние полгода на островах заработали 5 новых объектов мобильной торговли, – рассказала губернатору Инна Павленко.
Кроме того, местные товаропроизводители открыли на островах 35 фирменных торговых точек. К примеру, в Охе заработали магазины «Мерси Агро Сахалин» и птицефабрики «Островная».
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