Минимальная продуктовая корзина в сахалинских социальных магазинах дешевле почти на 800 рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Средняя стоимость минимального набора за неделю в розничных магазинах увеличилась - на 0,7% или 46,4 рублей, в социальных магазинах - на 0,6% или 37,0 рублей, рассказали ТИА "Острова" в региональном минсельхозе.

По данным еженедельного мониторинга цен на социально значимые продовольственные товары, проводимого администрациями муниципальных образований Сахалинской области, за истекшую неделю средняя стоимость минимального набора продуктов питания* в социальном магазине составила 5946,5 рублей, в розничной сети – 6737,4 рубля. Таким образом, приобретая минимальный набор в социальном магазине, можно получить экономию в среднем в размере 790,9 рублей.

Влияние на изменение стоимости минимального набора продуктов питания за истекшую неделю оказало сезонное удорожание плодоовощной продукции, а это картофель, капуста белокочанная свежая, лук репчатый, огурцы свежие, а также рыбы мороженой неразделанной и маргарина. Цены на эти товары в различной степени повлияли на общую стоимость обеих «корзин».

В целом по итогам еженедельного наблюдения, проводимого в розничной торговой сети специалистами администраций муниципальных образований Сахалинской области, на рынке социально значимых товаров ценовая ситуация сохранялась относительно стабильной, продукты питания имеются в наличии в полном ассортименте и в разной ценовой категории.