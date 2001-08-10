Детям Южно-Сахалинска объяснят, как правильно пользоваться игровыми площадками

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Управляющим компаниям Южно-Сахалинска рекомендуют дополнить площадки памятками по эксплуатации игровых элементов. Одними из первых к работе приступили в МУП "ЖЭУ-10". Сейчас их специалисты работают над проектом аншлагов с памятками для установки на обслуживаемых ими площадках.

Эту работу необходимо проводить, отмечают в департаменте городского хозяйства, поскольку элементы игровых комплексов зачастую при неправильной эксплуатации несут повышенную нагрузку и выходят из строя очень быстро. Например, если по паспорту объекта качели рассчитаны на максимальный вес ребенка до 30 кг, а на ней, преимущественно, катаются подростки с более внушительным весом, то конструкции не выдерживают и сезона. А нарушение их целостности угрожает безопасности детей. Распространенным является и ситуация, когда игровые элементы используются не одним человеком, а сразу несколькими или используются не по прямому назначению — на детских горках для катания выполняются трюковые элементы, к примеру, на самокатах.

- К сожалению, нередки и факты умышленной порчи конструкций. Часто люди не могут сориентироваться самостоятельно при использовании качелей, каруселей и прочих элементов и для этого как раз нужны правила, – отметил директор департамента городского хозяйства Денис Трофимов. – Мы готовы оказать помощь в разработке типовых макетов для управляющих организаций.

Существует стандарт безопасности при эксплуатации оборудования и покрытия детских игровых площадок. В документе также отражены правила оформления и содержания информационной доски. Более детально можно ознакомится с документами по ссылке https://docs.cntd.ru/document/1200105947