Тихоокеанское
информационное агентство
15 Июля 2021
Сегодня 16:33
74,12|87,39|66,91
Сахалинцев зовут на уборку пляжа в Таранае
10:50, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Пожарные части Сахалина получат новые атомобили

Пожарные части Сахалина получат новые атомобили

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пять новых пожарных машин поступили на вооружение сахалинских пожарных. Автомобили приобретены на средства областного бюджета и будут направлены в пожарные части сел Троицкое, Чехов и Новиково, а также в долинский и невельский отряды.

- Мы регулярно пополняем спецпарк пожарных частей. Сейчас это особенно актуально, поскольку в половине районов области из-за высоких температур объявлена высокая пожарная опасность. Современная техника наряду с профессионализмом – это то, что в первую очередь необходимо огнеборцам для выполнения задач, – отметил Валерий Лимаренко.

Новые автоцистерны предназначены для доставки к месту пожара боевого расчета, пожарно-технического вооружения, запаса воды и пенообразователя. Машины могут эксплуатироваться в районах умеренного климата с годовым перепадом температур в пределах от -45°С до + 40°С по дорогам всех видов и бездорожью. По сравнению с автомобилями предыдущего поколения в этих -  цистерны и бак из пластика, которые не подвержены коррозии. Кроме того, четыре из пяти машин оборудованы электрогидравлическими аварийно-спасательными инструментами, которые по своим характеристикам на порядок превосходят предыдущее поколение.

– В прошлом году мы получили новенький "Урал Next" - замечательная машина, отлично себя проявила за время эксплуатации. Теперь вот обновленные автоцистерны. Очень приятное чувство, всегда приятно ездить на новой технике, – рассказал Евгений Ольчедай, водитель пожарной части № 52.

Отметим, на территории Ногликского, Тымовского, Александровск-Сахалинского, Смирныховского, Долинского, Невельского, Курильского районов и в Южно-Сахалинске прогнозируется высокая пожарная опасность. В связи с установившимся 4 классом пожарной опасности на территории Охинского района с 5 июля действует "особый противопожарный режим".

При обнаружении лесного пожара стоит незамедлительно сообщать информацию в региональную диспетчерскую службу по телефону 8(4242)73-55-16 или по единому номеру лесной охраны: 8‑800-100-94-00.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы соблюдаете масочный режим?