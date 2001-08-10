Пожарные части Сахалина получат новые атомобили
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Пять новых пожарных машин поступили на вооружение сахалинских пожарных. Автомобили приобретены на средства областного бюджета и будут направлены в пожарные части сел Троицкое, Чехов и Новиково, а также в долинский и невельский отряды.
- Мы регулярно пополняем спецпарк пожарных частей. Сейчас это особенно актуально, поскольку в половине районов области из-за высоких температур объявлена высокая пожарная опасность. Современная техника наряду с профессионализмом – это то, что в первую очередь необходимо огнеборцам для выполнения задач, – отметил Валерий Лимаренко.
Новые автоцистерны предназначены для доставки к месту пожара боевого расчета, пожарно-технического вооружения, запаса воды и пенообразователя. Машины могут эксплуатироваться в районах умеренного климата с годовым перепадом температур в пределах от -45°С до + 40°С по дорогам всех видов и бездорожью. По сравнению с автомобилями предыдущего поколения в этих - цистерны и бак из пластика, которые не подвержены коррозии. Кроме того, четыре из пяти машин оборудованы электрогидравлическими аварийно-спасательными инструментами, которые по своим характеристикам на порядок превосходят предыдущее поколение.
– В прошлом году мы получили новенький "Урал Next" - замечательная машина, отлично себя проявила за время эксплуатации. Теперь вот обновленные автоцистерны. Очень приятное чувство, всегда приятно ездить на новой технике, – рассказал Евгений Ольчедай, водитель пожарной части № 52.
Отметим, на территории Ногликского, Тымовского, Александровск-Сахалинского, Смирныховского, Долинского, Невельского, Курильского районов и в Южно-Сахалинске прогнозируется высокая пожарная опасность. В связи с установившимся 4 классом пожарной опасности на территории Охинского района с 5 июля действует "особый противопожарный режим".
При обнаружении лесного пожара стоит незамедлительно сообщать информацию в региональную диспетчерскую службу по телефону 8(4242)73-55-16 или по единому номеру лесной охраны: 8‑800-100-94-00.
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