Чтобы не было недоразумений, сахалинцам предлагают передавать данные электросчетчиков с 15 по 25 число
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Филиал ПАО "ДЭК" "Сахалинэнергосбыт" принимает показания приборов учета электроэнергии в период с 15 по 25 июля. Дальневосточная энергетическая компания рекомендует передавать данные для точного отражения потребленного ресурса при формировании платежных документов. В первую очередь это касается клиентов компании, к приборам учета которых отсутствует свободный доступ.
В случае непредставления данных о потреблении за расчетный период в установленные сроки плата за электроснабжение в течение трех периодов рассчитывается исходя из среднемесячного объема потребления электроэнергии. По истечении данного срока при отсутствии показаний прибора учета плата - по нормативу.
В рамках развития сервиса услуг и программы по защите персональных данных клиентов с 1 июля 2021 г. ПАО "ДЭК" принимает показания на сайте компании только в Личном кабинете клиента.
Помимо данного сервиса сахалинцы для точного отражения потребленного ресурса при формировании платежных документов могут воспользоваться:
- SMS на номер 8-914-750-05-00 в формате: номер лицевого счёта - пробел – номер счётчика – пробел – текущие показания счётчика.
- Телефоном Единого контакт-центра ПАО "ДЭК" 8-800-234-77-77: клавиша «1» в тональном наборе переключит на автоматизированный сервис приема показаний, подробная инструкция по работе в котором размещена на сайте компании в разделе "Все способы передачи показаний".
- Мобильным приложением ПАО "ДЭК".
- Чат-ботом ПАО "ДЭК" в приложении Viber: на сайте компании в разделе "Передать показания/Все способы" размещены QR-код, ссылка на чат-бот ДЭК в Viber, а также подробная инструкция по работе в сервисе.
- Клиенты ПАО "ДЭК" которые обслуживаются в Едином расчетно-информационном центре г. Холмска, могут передавать показания приборов учета коммунальных ресурсов также по электронной почте на адрес pokazaniya@kholmsk.sakh.dvec.ru.
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