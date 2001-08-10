Чтобы не было недоразумений, сахалинцам предлагают передавать данные электросчетчиков с 15 по 25 число

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Филиал ПАО "ДЭК" "Сахалинэнергосбыт" принимает показания приборов учета электроэнергии в период с 15 по 25 июля. Дальневосточная энергетическая компания рекомендует передавать данные для точного отражения потребленного ресурса при формировании платежных документов. В первую очередь это касается клиентов компании, к приборам учета которых отсутствует свободный доступ.

В случае непредставления данных о потреблении за расчетный период в установленные сроки плата за электроснабжение в течение трех периодов рассчитывается исходя из среднемесячного объема потребления электроэнергии. По истечении данного срока при отсутствии показаний прибора учета плата - по нормативу.

В рамках развития сервиса услуг и программы по защите персональных данных клиентов с 1 июля 2021 г. ПАО "ДЭК" принимает показания на сайте компании только в Личном кабинете клиента.

Помимо данного сервиса сахалинцы для точного отражения потребленного ресурса при формировании платежных документов могут воспользоваться:

- SMS на номер 8-914-750-05-00 в формате: номер лицевого счёта - пробел – номер счётчика – пробел – текущие показания счётчика.

- Телефоном Единого контакт-центра ПАО "ДЭК" 8-800-234-77-77: клавиша «1» в тональном наборе переключит на автоматизированный сервис приема показаний, подробная инструкция по работе в котором размещена на сайте компании в разделе "Все способы передачи показаний".

- Мобильным приложением ПАО "ДЭК".

- Чат-ботом ПАО "ДЭК" в приложении Viber: на сайте компании в разделе "Передать показания/Все способы" размещены QR-код, ссылка на чат-бот ДЭК в Viber, а также подробная инструкция по работе в сервисе.

- Клиенты ПАО "ДЭК" которые обслуживаются в Едином расчетно-информационном центре г. Холмска, могут передавать показания приборов учета коммунальных ресурсов также по электронной почте на адрес pokazaniya@kholmsk.sakh.dvec.ru.