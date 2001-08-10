На сахалинских предприятиях вакцинировано более 50% сотрудников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске в замом разгаре прививочная кампания против коронавирусной инфекции. Вакцинация проходит в поликлиниках, амбулаториях, мобильных пунктах. Востребованным остается организованный способ вакцинации. Ежедневно медицинские бригады выезжают на южно-сахалинские предприятия, чтобы сделать прививки сотрудникам на местах.

Процедура проходит также, как в медицинских учреждениях. Пациенты проходят анкетирование, осмотр терапевтом, предварительное обследование на наличие противопоказаний. Также все сотрудники получают основные рекомендации на период после прививки. Медицинские бригады приезжали в "Сахалинскую коммунальную компанию" уже 6 раз. Часть персонала прошла вакцинацию самостоятельно в поликлиниках и мобильных пунктах. На сегодняшний день получили прививку более 50 процентов коллектива. Одним из первых профилактическую процедуру прошел генеральный директор ООО "РИР-Сахалин" - УО АО "СКК" Андрей Зенин.

Андрей Юрьевич, как и многие его коллеги, разделяют мнение о том, что прививка на сегодняшний день является наиболее эффективным способом защитить себя от болезни. И особенно важное значение она приобретает, когда речь идет о коллективах ресурсоснабжающих организаций.

- "Сахалинская коммунальная компания" вошла в решающую фазу подготовки к отопительному сезону, это горячая пора для нас, когда важно, чтобы сотрудники присутствовали на рабочих местах и выполняли свои трудовые обязательства, - рассказал Андрей Зенин. - Очень удобно, что прививочный пункт организован на предприятии. Это позволяет надолго не прерывать рабочий процесс.

Также вакцинацию в одном из мобильных пунктов прошел коллектив детского хореографического центра "Мечта". Сотрудники стремятся защитить себя и своих подопечных от коронавирусной инфекции. В учреждение занимается 230 детей.

- Особое внимание мы уделяем вопросам охраны здоровья. Весь наш коллектив ежегодно проходит плановые медицинские осмотры. В июне мы завершили компанию по диспансеризации сотрудников. На сегодняшний момент из 16 человек все получили прививку, – рассказал директор детского хореографического центра "Мечта" Павел Колпаков.

Сотрудники воспользовались услугами мобильного пункта. В торговом центре "Столица" желающих привиться от Covid-19 принимала команда медработников 4 городской поликлиники.

Отметим, что на сегодняшний день выездная вакцинация трудовых коллективов прошла более чем на 100 предприятиях Южно-Сахалинска. Ежедневно статистика растет. Подать общую заявку на вакцинацию сотрудников городских предприятий можно в рабочее время по телефону: 31-27-10 (департамент социальной политики Южно-Сахалинска).

Также остается возможность сделать прививку планово - для этого необходимо обратиться в регистратуру поликлиники, позвонить на горячую линию 1-300 (доб.10) или воспользоваться записью через портал госуслуг.

Без предварительной записи сделать прививку можно в передвижных мобильных комплексах. График их работы размещен на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.