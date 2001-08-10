Дворам Южно-Сахалинска выдадут еще порцию благоустройства
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске продолжается асфальтирование дворовых территорий. На сегодняшний день работы выполнены в 44 дворах. Заасфальтировано более 2 600 тыс. квадратных метров дорожного полотна. Подрядные организации не сбавляют темпов, ежедневно бригады берут в работу новые объекты.
Сегодня и завтра подготовку к асфальтированию планируется провести по следующим адресам:
- ул. Крымская, 14,16, 28,12, 30;
- ул. Байкальская, 1;
- ул. Бориса Полевого, 2,3,5,5А,7;
- ул. Поповича, 40, 40А,44;
- ул. Тихоокеанская, 29;
- пр. Мира, 121, 153;
- пр. Коммунистический, 22.
Напомним, работа по приведению в порядок территорий дворов, устранению дефектов активизирована в рамках поручений губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. До 1 августа все участки, где разрушения не превышают 30 процентов от общей площади (в больших объемах дефектов требуются работы капитального характера), будут отремонтированы. Адресный перечень дворов, в которых будет произведен ремонт, размещен на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Также актуальная информация с учетом корректировок и дополнений регулярно публикуется в СМИ, социальных сетях администрации города.
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