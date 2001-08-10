В Южно-Сахалинске грузовик наехал на козырек,теперь его будут восстанавливать
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Пострадавший от наезда грузовика козырек многоквартирного жилого дома №58 по ул. Пограничной в Южно-Сахалинске будет восстановлен. Сейчас техническое состояние объекта оценивают специалисты экспертной организации, с которой управляющая компания заключила договор, рассказали ТИА "Острова! в городской администрации.
- После случившегося управляющая компания, в чьем ведении находится жилой дом, заказала проект восстановления козырька. Эксперты определят: возможно ли восстановить прежний на новых опорах либо оборудовать новый навес, - рассказал директор департамента городского хозяйства Денис Трофимов.
Напомним, инцидент произошел днем 3 июля. Силами сотрудников «Завода им. Федотова» в целях безопасности козырек был оперативно демонтирован и складирован рядом, чтобы не мешать проходу людей и проезду автомобилей.
Кроме того, стоит отметить, что до конца нынешней недели во дворе дома №58 по ул. Пограничной будет произведен текущий ремонт для повышения безопасности проезда по дворовой территории.
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