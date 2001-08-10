Сахалинцев предупредили, что в предстоящие теплые выходные сотрудники автоинспекции будут более бдительными
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В связи с благоприятными погодными условиями, сотрудники Госавтоинспекции в предстоящие выходные дни усилят патрулирование территории и проведут рейдовые мероприятия в местах массового отдыха граждан, рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.
За прошедшие выходные дни с 09 по 11 июля 2021 года на территории Сахалинской области были пресечены 46 фактов управления водителями транспортных средств в состоянии опьянения. Из них, в отношении 9 водителей возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ.
Пьянство за рулем является серьезным административным нарушением, за которое предусматривается не только внушительных размеров штраф, но и лишение водительских прав. Кроме этого, столь пренебрежительное отношение становится причиной страшных дорожно-транспортных происшествий.
Госавтоинспекция призывает жителей и гостей области не оставаться равнодушными и оказывать содействие в выявлении подобных нарушений ПДД. Сообщать о фактах нетрезвого вождения необходимо в дежурную часть ОСР ДПС ГИБДД УМВД России по Сахалинской области по телефону горячей линии "Нетрезвый водитель!": 8 (4242) 789-600.
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