В сахалинских селах будут искать подвиги и героев
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск присоединился к проведению всероссийской сетевой акции "Подвиг села: Герои труда". Организаторами акции выступает Общероссийская молодежная общественная организация "Российский союз сельской молодежи".
Целью мероприятия является сохранении исторической памяти, воспитания в молодом поколении уважения к человеку труда, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации..
Акция проходит в сети Интернет. Она продлится до сентября 2021 года. Участникам акции необходимо по едиными хэштегами #ПодвигСела,#ГероиТруда, #ОНФ, #РССМ, #РССМ65, #РСМ, #РСМ65 опубликовать в социальных сетях (ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук) тематические фотографии с описанием, содержащим информацию о:
- трудовых заслугах перед государством и народом в различных сферах деятельности, в том числе о соответствующих почетных званиях;
- трудовых буднях в сельской местности во время Великой Отечественной войны, обеспечении продовольствием фронта, вкладе в восстановление страны в послевоенное время.
Публикации должны включать описание истории родственника, а так же о том, что делает сам участник сетевой акции в настоящее время для развития своей Родины.
Из наиболее ярких публикаций участников акции будут формироваться тематические фотовыставки, презентация которых пройдет в течение 2021 года на различных площадках. Авторы публикаций, отобранные экспертным жюри, будут награждены дипломами, почетными знаками отличия ВОО "Трудовая доблесть России" и памятными подарками.
Более подробная информация о проведении акции, а также положение размещены на официальном сайте "Российского союза сельской молодежи" https://rssm.su/projects/kulturno-patrioticheskie/setevaya-aktsiya-podvig-sela-geroi-truda/.
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