09:55, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
В Южно-Сахалинске на ремонт закрывается участок улицы Чехова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Участок ул. Чехова от ул. Карла Маркса до ул. Буюклы с 17 июля закрывается для проезда автотранспорта в связи с работами по реконструкции теплового коллектора, рассказали ТИА "Острова" в Сахалинской коммунальной компании.
Сквозного проезда не будет до 16 августа. Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов.
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