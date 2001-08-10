Тихоокеанское
информационное агентство
16 Июля 2021
Сегодня 11:15
74,22|87,83|66,91
В Южно-Сахалинске на ремонт закрывается участок улицы Чехова
09:55, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске на ремонт закрывается участок улицы Чехова

В Южно-Сахалинске на ремонт закрывается участок улицы Чехова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Участок ул. Чехова от ул. Карла Маркса до ул. Буюклы с 17 июля закрывается для проезда автотранспорта в связи с работами по реконструкции теплового коллектора, рассказали ТИА "Острова" в Сахалинской коммунальной компании.

Сквозного проезда не будет до 16 августа. Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы соблюдаете масочный режим?