Добровольцы очистили берег залива Анива от мусора.
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Анивские волонтеры провели акцию "Чистый пляж".
- Своей акцией мы бы хотели напомнить людям о том, что необходимо бережно относиться к природе, особенно во время отдыха, - рассказали волонтеры.
Организаторами мероприятия "Чистый пляж" стали волонтёры из отряда "Добрые сердца" социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Алый парус".
Стоит отметить, что волонтёры, принявшие участие в экологической акции, объединились на интернет сайте Добро.РФ
Любой желающий может оказать посильное содействие в проведении подобных мероприятий, оставив заявку на сайте Добро.рф
Экологические мероприятия в районе проходят регулярно. Добровольцы наводят чистоту не только в населенных пунктах, но и у водоемов. Например, 24.07.2021 г. в селе Таранай пройдет Всероссийская экологическая акция "Вода России". Привести принять активное участие в акции по уборке берега в селе приглашаются все желающие. Сбор на площадке центрального пляжа. Начало мероприятия в 13:00.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:29 Сегодня Сахалинцев предупредили, что в предстоящие теплые выходные сотрудники автоинспекции будут более бдительными
09:49 Сегодня В сахалинских селах будут искать подвиги и героев
10:05 Сегодня Власти сахалинской Анивы отчитались, что в районе не осталось ни одной свалки
09:55 Сегодня В Южно-Сахалинске на ремонт закрывается участок улицы Чехова
14:49 16 Июня Таксист в Южно-Сахалинске обокрал клиента с помощью утерянного телефона
18:43 16 Июня Правильно вывозить мусор в Южно-Сахалинске начнут после 1 июля
15:09 17 Июня Десятки сахалинцев посмотрели матч Россия-Финляндия в «Кристалле» на большом экране
14:48 16 Июня Сахалинский альфонс обкрадывал женщин, с которыми жил
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы соблюдаете масочный режим?