Добровольцы очистили берег залива Анива от мусора.

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Анивские волонтеры провели акцию "Чистый пляж".

- Своей акцией мы бы хотели напомнить людям о том, что необходимо бережно относиться к природе, особенно во время отдыха, - рассказали волонтеры.

Организаторами мероприятия "Чистый пляж" стали волонтёры из отряда "Добрые сердца" социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Алый парус".

Стоит отметить, что волонтёры, принявшие участие в экологической акции, объединились на интернет сайте Добро.РФ

Любой желающий может оказать посильное содействие в проведении подобных мероприятий, оставив заявку на сайте Добро.рф

Экологические мероприятия в районе проходят регулярно. Добровольцы наводят чистоту не только в населенных пунктах, но и у водоемов. Например, 24.07.2021 г. в селе Таранай пройдет Всероссийская экологическая акция "Вода России". Привести принять активное участие в акции по уборке берега в селе приглашаются все желающие. Сбор на площадке центрального пляжа. Начало мероприятия в 13:00.