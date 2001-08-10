В Южно-Сахалинске после установки дорожных

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается работа по повышению безопасности и эффективности организации дорожного движения. Центр развития городской среды совместно с ГИБДД и администрацией города прорабатывает вопрос реализации ряда инициатив. В частности, в городе могут появиться новые кольцевые развязки, островки безопасности и другие объекты дорожной инфраструктуры, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как сообщили в Центре развития городской среды, в ближайшее время дорожные службы приступят к демонтажу столбиков безопасности на выделенной полосе для общественного транспорта по ул. Ленина. Напомним, столбики были временным решением: элементы установили с целью привыкания участников дорожного движения к новой разметке. Как и планировалось, следующим этапом столбики будут убраны. При этом организация дорожного движения с учетом выделенной полосы для автобусов, введенная на участке Ленина с июня, останется неизменной.

Муниципалитет рассматривает возможность реализации и других инициатив, призванных повысить безопасность и комфорт всех участников дорожного движения - автомобилистов, пешеходов, велосипедистов и т. д. Одно из новшеств - обустройство приподнятого пешеходного перехода в районе улицы 1-ой Октябрьской. Отметим, что данный объект дорожной инфраструктуры способствует снижению скорости движения машин, а значит, уменьшает и риски возникновения ДТП. Практика введения приподнятых пешеходных переходов успешно зарекомендовала себя в ряде российских и зарубежных городов - количество аварий в местах, где они были установлены, действительно, сократилось. Отметим, что несколько таких "зебр" уже появилось в районе южно-сахалинских школ. В ближайшее время их обустроят и в других точках города, где переходы наиболее востребованы, - рядом с образовательными учреждениями. Нововведения реализуются в рамках совместной программы Центра развития городской среды и ГИБДД "Добрая улица".

Также планируется организация кольцевого движения в районе пересечения улицы Горького - переулка Алтайского и Коммунистического проспекта. На стадии экспертного и общественного обсуждения концепция транспортных кругов на нескольких участках улицы Комсомольской - в районе ее пересечения с улицами Сахалинской, Детской, Больничной, а также на перекрестке улиц Бумажной и Милицейской. Дорожные кольца во многих случаях показывают свою эффективность и являются оптимальным решением, поскольку, в частности, требуют меньшего финансирования, по сравнению с установкой светофоров. Кроме того, такие объекты быстрее в реализации.

В настоящее время с целью снижения задержки транспортных потоков в часы-пик анализируется и прорабатывается возможность корректировки работы светофора (подбора оптимальных фаз) на перекрестке улиц Пограничной и Горького. Также до конца месяца должна появиться первая светодиодная консоль, дублирующая светофор на вызывном переходе возле школы №26. Это позволит сделать объект более заметным.

В Центре развития городской среды отмечают, что в этом году в городе появятся островки безопасности на всех нерегулируемых пешеходных переходах на участках с четырехполосным движением - на ул. Ленина, Холмском шоссе, ул. Железнодорожной. Кроме того, прорабатывается вопрос появления столбиков безопасности. На стадии согласования их установка на улице Пограничной у здания Дальневосточного таможенного управления, на ул. Чехова в районе здания областной прокуратуры, а также на одном из участков улицы Крайней - рядом с детским садом "Березка". Многочисленные обращения с просьбой оборудовать участки дороги столбиками поступили от жителей этих районов.

Добавим, что инициативы по корректировке дорожного движения, появления новых элементов, тестируются на практике, анализируются с учетом мнения горожан, экспертов в области строительства дорог и организации дорожного движения, представителей ГИБДД, администрации Южно-Сахалинска, общественных организаций и др. После внедрения дополнительно будет оцениваться эффективность принятых решений и целесообразность продолжения этой работы.