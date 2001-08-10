Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине и Курилах зарегистрировано 15 тысяч 632 индивидуальных предпринимателя.

Пенсионные права индивидуальных предпринимателей (ИП) формируются по тем же правилам, что и у наемных работников. Разница заключается лишь в том, что пенсионные права наемных работников формируются за счет страховых взносов, уплаченных работодателем, а права ИП – за счет собственных взносов.

С 2017 года страховые взносы администрирует Федеральная налоговая служба, а учитываются они в Пенсионном фонде на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица (индивидуального предпринимателя).

Страховая пенсия по старости назначается при выполнении следующих условий: достижение пенсионного возраста, а также наличие минимальной суммы пенсионных коэффициентов и определенной продолжительности страхового стажа.

Количество пенсионных коэффициентов рассчитывается исходя из страховых взносов, уплаченных ИП на обязательное пенсионное страхование.

Сумма обязательных платежей состоит из фиксированной и переменной частей. Первая – ежегодно устанавливается Налоговым кодексом РФ и в 2021 г. равна 32 448 рублям. Переменную часть уплачивают только те предприниматели, чей доход за год превысил 300 тыс. руб. – 1% от суммы превышения.

Важно знать, что уплата страховых взносов обязательна, даже если ИП не ведет предпринимательскую деятельность и, соответственно, не получает доходов. Эта обязанность прекращается только после снятия с регистрационного учета в налоговом органе.

Уточняем, взносы могут уплачиваться в любом размере, но не более максимального размера, определяемого как произведение восьмикратного МРОТ, установленного федеральным законом на начало финансового года (12 792 рубля для 2021 года), за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в ПФР, установленного подпунктом 1 пункта 2 статьи 425 Налогового кодекса Российской Федерации (22%), увеличенное в 12 раз. Для 2021 года максимальная сумма составляет 270 167,04 рублей. Если человек уплачивает страховые взносы в таком объеме, то на его лицевом счете за 2021 год будет учтен 1 год страхового стажа и 8,398 индивидуальных пенсионных коэффициента.

А вот для того, чтобы в пенсионных правах был учтен 1 год страхового стажа и 1 индивидуальный пенсионный коэффициент, необходимо уплатить в нынешнем году минимальный фиксированный платеж 32 448 рублей.

Платить взносы можно двумя способами: перечислить сразу всю сумму за год или делать небольшие периодические отчисления. Срок уплаты взносов за 2021 год не позднее 31 декабря текущего года.

До 2028 года продлится переходный период, в течение которого произойдет поэтапное повышение возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости. По завершении этого переходного периода на Сахалине и Курилах пенсия будет назначаться: мужчинам — в 60 лет, женщинам — в 55 лет. Тем не менее пенсия всё равно будет досрочной. Ведь на «материке» мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 60 лет.

Досрочное назначение страховой пенсии по старости жителям Сахалинской области по-прежнему «увязывается» с наличием «северного» стажа, требования к которому в новом законодательстве не изменились.

Так, досрочная страховая пенсия будет назначаться мужчинам и женщинам, если они проработали не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. Это - общее положение в отношении «северного» стажа. При этом страховой (общий) стаж должен быть не менее 25 лет у мужчин и 20 – у женщин. И, конечно, должно выполняться условие о необходимом количестве пенсионных коэффициентов. В нынешнем году для назначения страховой пенсии по старости требуется наличие не менее 21 пенсионного коэффициента.

Периоды осуществления предпринимательской деятельности включаются в стаж работы, дающей право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в связи с работой в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при условии документального подтверждения уплаты за эти периоды обязательных платежей и осуществления указанной деятельности в таких районах (местностях).

Следовательно, для учета территориальным органом ПФР осуществления предпринимательской деятельности в нашем регионе необходимы документы, подтверждающие непосредственно ее осуществление в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях.

В качестве документов, подтверждающих осуществление предпринимательской деятельности на «северах», могут быть представлены: патент на осуществление одного из видов предпринимательской деятельности с указанием территории его действия, договоры аренды, оказания услуг, справка из налоговой службы об осуществлении деятельности и другие документы, содержащие необходимые сведения.

Важное уточнение. Справка из налоговой службы об осуществлении деятельности выдается при условии ненулевого дохода за отчетный период.

Индексация пенсий для индивидуальных предпринимателей производится также в общем порядке.

Если после назначения пенсии гражданин продолжает являться предпринимателем, то его страховая пенсия не индексируется. В таком случае ИП может рассчитывать на ежегодную корректировку (перерасчет) пенсии с 1 августа, при которой принимаются во внимание страховые взносы, учтённые на индивидуальном лицевом счёте за прошлый год.

После прекращения предпринимательской деятельности и исключения гражданина из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) размер получаемой пенсии пересчитывается с учетом всех пропущенных индексаций.