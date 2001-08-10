В "Единой России" предложат меры по сдерживанию цен на продукты питания
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В понедельник, 19 июля на площадке партии пройдет совещание с руководством Правительства и главами регионов, на котором озвучат конкретные меры по снижению стоимости так называемого "борщевого набора" (морковь, лук, картофель, свекла, капуста).
Для координации работы по урегулированию цен будет сформирована рабочая группа. Ее возглавит зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев. Участие в совещании также примут представители торговых сетей, депутаты всех уровней, сенаторы и эксперты, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на онлайн-совещании с региональными отделениями "Единой России".
- В регионах идет обсуждение народной программы партии, - подчеркнул Андрей Турчак. - И буквально через одно идут обращения по крайне высоким ценам на самые основные продукты. Эта тема также звучала в ходе прямой линии с Президентом. Об этом говорят люди на встречах с кандидатами, пишут в СМИ и интернете. Эта проблема касается каждого. Ее нельзя объяснить экономическими причинами, погодными условиями или пандемией.
Он отметил, что "Единая Россия" до конца недели завершит мониторинг и анализ ситуации по каждому субъекту РФ.
- Прошу оперативно в течение двух суток подготовить свои предложения и отработать их со своими губернаторами. Одними федеральными мерами мы, безусловно, не ограничимся, - сказал Андрей Турчак.
В свою очередь Алексей Гордеев отметил, что решения по снижению цен будут проработаны с сельхозпроизводителями.
- Мы провели ряд исследований и попросили проработать вопрос с фермерами, у которых большой объем производства этих овощей. К понедельнику предложения подготовим и обсудим, - сказал он.
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