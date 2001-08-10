Малолетние вандалы резвятся в городском парке Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В летнее время в городском парке им. Ю.А. Гагарина участились случаи вандализма. Факты умышленной порчи имущества чаще всего фиксируются со стороны несовершеннолетних, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В городском парке имеется достаточное количество площадок и различных спортивных объектов, где дети и подростки могут с пользой провести время. Но, порой, после посещения любителями активного отдыха некоторых объектов сотрудники парка наблюдают очень неприятную картину.
Например, на прошлой неделе, на стадионе "Космос" на площадке "скейт-парка" были обнаружены надписи. Объект находится в свободном доступе для любителей экстремального спорта, посетить его можно в период работы стадиона "Космос". Прийти и отработать трюки может любой желающий скейтбордист, но среди них находятся и те, кто умышленно ломает имущество, оставляет граффити и т.д.
Кроме того, дети и подростки, оттачивают мастерство катания на на скейтах и самокатах в непредназначенных для этого местах, в том числе на танцевальной площадке. Несмотря на установленные на входе таблички с информацией о запрете использования велосипедов, скейтов, роликов, замечания охраны и отдыхающих, они продолжают портить деревянные конструкции, предназначенные исключительно для сидения на них.
Администрация городского парка обращается к молодежи и их родителям с просьбой бережно относиться к имуществу парка и уважительно к труду сотрудников, которые ежедневно стараются сделать пребывание гостей комфортным и безопасным.
- Весной, в рамках мероприятий по подготовке парка к открытию летнего сезона, мы провели большую работу, чтобы запустить все объекты в срок, - отметил директор городского парка Виктор Калюжный. - Сахалинское лето очень короткое, и мы хотели, чтобы молодежь как можно больше времени могла уделять занятиям спортом. Не хочется в разгар сезона закрывать объекты для ремонта и приведения их в надлежащий вид. Также не хочется вводить ограничения и допускать детей в скейт-парк только в сопровождении взрослых, на которых будет возлагаться ответственность за сохранность оборудования и инвентаря. Очень надеемся на сознательность и понимание наших уважаемых посетителей и желаем всем приятного отдыха.
Добавим, что на территории городского парка работает система видеонаблюдения. Все материалы передаются в контролирующие органы для принятия мер реагирования. Отметим, что юридическую ответственность за несовершеннолетних несут их родители. Вандализм и умышленное повреждение чужого имущества предусматривают ответственность согласно статье 214 УК РФ.
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