Сахалинским ветеранам труда хотят сохранить меры поддержки при переезде на материк

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинскую областную Думу внесен законопроект "О внесении изменений в статьи 1 и 19 Закона Сахалинской области "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Сахалинской области", сохраняющий право на меру социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты за гражданами, имеющими звание "Ветеран труда Сахалинской области", в случае их выезда на постоянное место жительства за пределы Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.

Законопроект разработан по инициативе прокуратуры области министерством социальной защиты Сахалинской области.

Звание "Ветеран труда Сахалинской области" является формой поощрения граждан за многолетний труд на территории Сахалинской области, длительность которого и дает право данным гражданам рассчитывать на помощь государства. При этом в случае выезда за пределы Сахалинской области на постоянное место жительства в другие регионы, действующий региональный закон, в который вносятся изменения, лишает граждан, имеющих звание, права на меры социальной поддержки, в то время, когда смена места жительства не должно влиять на степень значимости вклада каждого регионального ветерана труда на развитие страны и региона в целом. В этой связи, установление зависимости права на меры социальной поддержки от региона постоянного проживания гражданина является несправедливым.

В этой связи, прокуратура области направила Губернатору Сахалинской области предложение о внесении соответствующих изменений в региональный закон № 127-ЗО.

По результатам совместной проработки указанного вопроса Губернатором Сахалинской области принято решение о внесении изменений в Закон Сахалинской области от 28.12.2010 № 127-ЗО "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Сахалинской области» в части сохранения права на меру социальной поддержки при выезде граждан, имеющих звание "Ветеран труда Сахалинской области", на постоянное место жительства за пределы Сахалинской области.

Законопроект находится на рассмотрении в Сахалинской областной Думе.