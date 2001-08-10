"Лидерами России-2021" постараются стать 19 жителей Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинскую область в очном этапе конкурса "Лидеры России 2021" представят 19 участников, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Конкурсантам предстоит оценка управленческих компетенций. От Сахалинской области приглашение в финальные испытания получили 19 лидеров: 10 - по треку "Бизнес и промышленность", семь - "Государственное управление", по одному участнику в треках "Информационные технологии" и "Здравоохранение". Всего в очные мероприятия конкурса управленцев "Лидеры России 2021" - флагманского проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей" - приглашены 3 987 человек.

- Участники, прошедшие дистанционный отбор, продолжат борьбу за победу в финалах, - рассказал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей", руководитель конкурса "Лидеры России" Алексей Комиссаров. - В первый день они пройдут повторное компьютерное тестирование, после этого будут выполнять управленческие задания, посетят образовательные семинары и лекции.

В этом году на конкурс "Лидеры России 2021" поступило 180 953 заявки из всех 85 регионов России и 150 стран мира. К участию в дистанционном этапе были допущены 72 561 участник. Во второй блок дистанционного этапа прошли 12 499 человек. Заочные испытания завершили 3 987 участников, они допущены до контрольного тестирования.

В этом сезоне конкурс "Лидеры России" разделен на восемь профильных треков. Помимо направлений "Наука" и "Здравоохранение", стартовавших в прошлом сезоне, были запущены новые треки "Бизнес и промышленность", "Государственное управление", "Культура", "Информационные технологии", "Студенты" и "Международный".

- В треке "Бизнес и промышленность", который стал абсолютным лидером по числу заявок (57,5 тыс. регистраций), до контрольного тестирования дошли 1349 участников. Из 37 тысяч участников трека "Государственное управление" в следующий этап прошли 1343 человек, в треке "Информационные технологии" из 16 тысяч участников поборются за выход в финал 332 человека, в треке "Студенты" - 221 человек, в треке "Наука" - 214 конкурсантов, в треке "Здравоохранение" - 182 человека, в треке "Международный" - 179 человек, в треке "Культура" - 167 человек», - отметил Алексей Комиссаров.

Среди участников, успешно прошедших все испытания, более 40% имеют опыт предпринимательской деятельности, а 29% - опыт работы в органах государственной власти и местного самоуправления. Около трети участников, которые допущены до тестирования, являются руководителями высшего звена (34%), чуть меньше (31%) - руководители среднего звена, еще 17% - линейное руководство.

Что касается уровня образования конкурсантов, 96% всех допущенных до тестирования имеют высшее образование, причем 46% окончили специалитет и магистратуру. Чуть больше четверти (26%) имеют два и более высших образований, 11% являются кандидатами наук, 7% окончили бакалавриат, 4% имеют высшее образование и получили степень MBA, 1% участников являются докторами наук.

Говоря о профессиональных достижениях участников, Алексей Комиссаров отметил, что в этом году много интересных участников "с разнообразным управленческим опытом. Например, дистанционный этап успешно прошли 12 глав муниципальных образований и городов России, 16 заместителей глав муниципалитетов и городов нашей страны, 11 руководителей органов исполнительной власти субъектов России, 26 заместителей руководителя региональных органов власти, 3 руководителя институтов развития регионального уровня, 90 генеральных директоров и 118 директоров крупных, средних и малых предприятий, а также 101 индивидуальный предприниматель", – уточнил Алексей Комиссаров.

По его словам, появление специализированных треков сделало конкурс еще более масштабным.

"Всего в этом сезоне запланировано 13 финалов. Из них 7 региональных финалов треков "Бизнес и промышленность" и "Государственное управление", пять финалов специализированных треков в Москве и Санкт-Петербурге и один онлайн-финал для трека "Международный". Региональные финалы пройдут для всех 8 федеральных округов в октябре-декабре 2021 года: во Владивостоке (ДФО), Новосибирске (СФО), Екатеринбурге (УФО), Ростове-на-Дону (ЮФО и СКФО), Санкт-Петербурге (СЗФО), Москве (ЦФО) и в Нижнем Новгороде (ПФО). Финалы отдельных треков "Студенты", "Здравоохранение", "Информационные технологии", "Наука", а также "Битва сезонов" и онлайн-финал трека "Международный" пройдут в Москве в августе-сентябре, а финал трека "Культура" состоится в Санкт-Петербурге в ноябре. Победители финалов треков будут приглашены в суперфинал конкурса "Лидеры России", в котором они получат возможность посоревноваться друг с другом. 300 суперфиналистов получат образовательный грант в размере 1 млн рублей. А победителями конкурса станут 100 участников, которые традиционно получат возможность поработать с наставниками – ведущими управленцами нашей страны», – рассказал Алексей Комиссаров.

Среди участников, допущенных к контрольному тестированию четвертого сезона конкурса, 79% мужчин и 21% женщин. В третьем сезоне, для сравнения, соотношение участников составило 81% мужчин и 19% женщин. При этом самым "женским" треком является "Культура", где представительницы прекрасного пола, успешно выполнившие задания дистанционного этапа, составили 49%. Самым «мужским» (91% допущенных до контрольного тестирования – мужчины) стал трек "Информационные технологии". Средний возраст конкурсантов – 36 лет.

За три сезона проведения конкурса назначение на высокие должности получили более 300 "Лидеров России". Шестеро победителей конкурса заняли позиции заместителей федеральных министров, двое участников первого сезона стали главами регионов, четверо участников - главами городов. Помимо этого, конкурсанты заняли должности главврачей больниц, ректоров и проректоров вузов, заместителей губернаторов, региональных министров и глав департаментов, топ-менеджеров крупных компаний.