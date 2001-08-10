Тихоокеанское
информационное агентство
19 Июля 2021
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В некоторых домах Южно-Сахалинска отключат воду
12:24, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В некоторых домах Южно-Сахалинска отключат воду

В некоторых домах Южно-Сахалинска отключат воду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с проведением ремонтных работ на сетях сегодня, 19 июля, с 15.00 до 18.00 будет ограничена подача холодной воды по адресам: ул. Комсомольская, 276Б, 276В и пр. Мира, 239, 245, 251.

По вопросам водоснабжения необходимо обращаться в диспетчерскую МКП «Городской водоканал» по телефону 72-32-40. Информация о плановых отключениях размещается на сайте организации (https://www.sakhvodokanal.ru) в разделе «Новости».

 

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