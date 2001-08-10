Еще 37 дворов отремонтируют в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На сегодня в областном центре отремонтировано 72 двора, устранено 4000 кв метров дефектов асфальтового покрытия. Подрядные организации ежедневно отрабатывают новые дворовые территории.
Напомним, работа по приведению в порядок территорий дворов усилена в рамках поручений губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. До 1 августа все участки, где разрушения не превышают 30 процентов от общей площади (в остальных случаях требуется капитальный ремонт), будут отремонтированы.
В ближайшую неделю ремонтные бригады будут работать по следующим адресам:
- Байкальская, 10, 12, 3;
- Крымская, 13, 28, 12;
- Коммунистический проспект, 22;
- проспект Мира, 153, 47, 47а;
- Физкультурная 10, 12, 12а, 14, 18;
- Авиационная, 78, 63, 74а, 61;
- 1-я Московская, 11, 13, 19, 21, 23, 25;
- Пограничная, 58а;
- Крымская 4, 16;
- Чехова, 174;
- Ленина, 321, 322, 323а, 325а, 329, 329а, 329б, 329.
Напомним, адресный перечень дворов, в которых будет произведен ремонт, размещен на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Также актуальная информация с учетом корректировок и дополнений регулярно публикуется в СМИ, социальных сетях администрации города.
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