Еще 37 дворов отремонтируют в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На сегодня в областном центре отремонтировано 72 двора, устранено 4000 кв метров дефектов асфальтового покрытия. Подрядные организации ежедневно отрабатывают новые дворовые территории.

Напомним, работа по приведению в порядок территорий дворов усилена в рамках поручений губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. До 1 августа все участки, где разрушения не превышают 30 процентов от общей площади (в остальных случаях требуется капитальный ремонт), будут отремонтированы.

В ближайшую неделю ремонтные бригады будут работать по следующим адресам:

- Байкальская, 10, 12, 3;

- Крымская, 13, 28, 12;

- Коммунистический проспект, 22;

- проспект Мира, 153, 47, 47а;

- Физкультурная 10, 12, 12а, 14, 18;

- Авиационная, 78, 63, 74а, 61;

- 1-я Московская, 11, 13, 19, 21, 23, 25;

- Пограничная, 58а;

- Крымская 4, 16;

- Чехова, 174;

- Ленина, 321, 322, 323а, 325а, 329, 329а, 329б, 329.

Напомним, адресный перечень дворов, в которых будет произведен ремонт, размещен на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Также актуальная информация с учетом корректировок и дополнений регулярно публикуется в СМИ, социальных сетях администрации города.