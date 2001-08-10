В Южно-Сахалинске началась приемка школ к новому учебному году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мероприятия по оценке готовности к новому учебном году завершат до 2 августа. Межведомственной комиссии, в составе которой представители департамента образования, детской поликлиники, управления МВД России по Сахалинской области, Росгвардии и др., предстоит проинспектировать 90 образовательных учреждений: школы, детские сады и учреждения дополнительного образования, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В поле зрения проверяющих - антитеррористическая готовность учреждений, состояние систем пожарной безопасности. Кроме того, осматривается уровень оснащенности кабинетов, состояние пищеблоков, электросетей и водоснабжения. Важные акценты в этом году делают также на санитарные и противоэпидемические требования в связи с профилактикой распространения коронавируса: наличие бесконтактных термометров, дозаторов для обработки рук, средств индивидуальной защиты и др.
- На настоящий момент акты готовности предъявлены 31 школой, 53 - детскими садами, двумя учреждениями дополнительного образования, а также частными учреждениями: три сада и одна школа, - рассказала директор департамента образования администрации Южно-Сахалинска Светлана Захарова. - Подчеркну, что, помимо плановых инспекций, в течение календарного года регулярно проводятся и внеплановые. Они проходят в преддверии летней оздоровительной кампании, новогодних праздников.
Сегодня межведомственная комиссия посетила школы №26 и 6, а также гимназию №1. Руководители образовательных учреждений отчитались о проделанном объеме работ за летний период.
Как отметила директор школы №26 Лира Спесивцева, к новому учебному году образовательное учреждение обустроило кухню для девочек, чтобы на уроках технологии в полном объеме осваивать блок кулинарии на практике. До этого существовал только раскройный и пошивочный классы. А классы для мальчиков пополнились современными станками с программным управлением. К предстоящему учебному году доукомплектовали всем необходимым медицинский блок.
- В том году мы по традиции особое внимание уделили подготовке систем безопасности, постарались также по-новому расцветить цветами и зелеными насаждениями прилегающую территорию, - отметила Лира Спесивцева.
По словам директора школы №6 Юлии Грицай, коллектив одного из самых больших общеобразовательных учреждений города готов к приему ребят. Обновлены все помещения, включая актовый и спортивный залы, зоны рекреации.
- Еще есть моменты, над которыми мы планируем в ближайшее время поработать. Например, в отдельных помещениях мы запланировали смену дверей. Хотя замечаний у контролирующих инстанций не было, но мы все время ведем процесс совершенствования, чтобы детям было комфортно и безопасно у нас, - подчеркнула Юлия Грицай.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:03 Сегодня Малолетние вандалы резвятся в городском парке Южно-Сахалинска
09:26 Сегодня Сахалинцам рассказали, сколько необходимо проработать до "северной" пенсии
10:55 Сегодня На Сахалине за выходные выявлено более 50 водителей "подшофе"
11:24 Сегодня Сахалинским ветеранам труда хотят сохранить меры поддержки при переезде на материк
15:03 21 Июня Юный житель Корсакова попал под уголовное дело из-за кашпо и своей глупости
14:50 21 Июня СахГУ по-новому начал приёмную кампанию
14:46 21 Июня В Южно-Сахалинске пройдёт массовое мероприятие с показом матча России и Дании
14:44 21 Июня Мэрия Южно-Сахалинска почти закончила ремонтировать своё здание
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы соблюдаете масочный режим?