В Южно-Сахалинске началась приемка школ к новому учебному году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мероприятия по оценке готовности к новому учебном году завершат до 2 августа. Межведомственной комиссии, в составе которой представители департамента образования, детской поликлиники, управления МВД России по Сахалинской области, Росгвардии и др., предстоит проинспектировать 90 образовательных учреждений: школы, детские сады и учреждения дополнительного образования, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В поле зрения проверяющих - антитеррористическая готовность учреждений, состояние систем пожарной безопасности. Кроме того, осматривается уровень оснащенности кабинетов, состояние пищеблоков, электросетей и водоснабжения. Важные акценты в этом году делают также на санитарные и противоэпидемические требования в связи с профилактикой распространения коронавируса: наличие бесконтактных термометров, дозаторов для обработки рук, средств индивидуальной защиты и др.

- На настоящий момент акты готовности предъявлены 31 школой, 53 - детскими садами, двумя учреждениями дополнительного образования, а также частными учреждениями: три сада и одна школа, - рассказала директор департамента образования администрации Южно-Сахалинска Светлана Захарова. - Подчеркну, что, помимо плановых инспекций, в течение календарного года регулярно проводятся и внеплановые. Они проходят в преддверии летней оздоровительной кампании, новогодних праздников.

Сегодня межведомственная комиссия посетила школы №26 и 6, а также гимназию №1. Руководители образовательных учреждений отчитались о проделанном объеме работ за летний период.

Как отметила директор школы №26 Лира Спесивцева, к новому учебному году образовательное учреждение обустроило кухню для девочек, чтобы на уроках технологии в полном объеме осваивать блок кулинарии на практике. До этого существовал только раскройный и пошивочный классы. А классы для мальчиков пополнились современными станками с программным управлением. К предстоящему учебному году доукомплектовали всем необходимым медицинский блок.

- В том году мы по традиции особое внимание уделили подготовке систем безопасности, постарались также по-новому расцветить цветами и зелеными насаждениями прилегающую территорию, - отметила Лира Спесивцева.

По словам директора школы №6 Юлии Грицай, коллектив одного из самых больших общеобразовательных учреждений города готов к приему ребят. Обновлены все помещения, включая актовый и спортивный залы, зоны рекреации.

- Еще есть моменты, над которыми мы планируем в ближайшее время поработать. Например, в отдельных помещениях мы запланировали смену дверей. Хотя замечаний у контролирующих инстанций не было, но мы все время ведем процесс совершенствования, чтобы детям было комфортно и безопасно у нас, - подчеркнула Юлия Грицай.