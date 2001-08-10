Сотрудников сахалинского водоканала привили от коронавируса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники южно-сахалинских предприятий продолжают активно вакцинироваться. Сегодня прививку против коронавирусной инфекции получили 75 специалистов МКП "Городской водоканал", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, первичную прививку сделали 35 работников предприятия и 40 - прошли процедуру повторно.

- Мы давно сотрудничаем с поликлиникой №2: ежегодно приглашаем медиков, чтобы сделать прививки от гриппа и пневмококковой инфекции. Теперь и от ковида. Вакцинация - это социальная ответственность каждого, забота о тех, кто в зоне риска, - рассказала заместитель директора по персоналу МКП "Городской водоканал" Юлия Тимофеева.

Как отмечают на предприятии, выездная вакцинация стала наиболее удобной формой проведения процедуры для коллектива.

- Скоро я уезжаю отдыхать и хочу быть уверена, что не заболею. Вакцинация - это один из наиболее эффективных способов защитить себя и своих близких от коронавируса. И очень удобно, что не нужно отлучаться с работы и сделать прививку прямо на месте, - поделилась оператор предприятия Татьяна Шинкоренко.

Напомним, медицинские бригады ежедневно выезжают на предприятия Южно-Сахалинска, чтобы сделать прививки сотрудникам на местах. Такой организованный способ вакцинации остается одним из самых востребованных: чтобы получить защиту от опасной инфекции, не нужно записываться в поликлинику и отлучаться надолго от рабочих дел. Процедура проходит также, как в медицинских учреждениях. На месте заполняются все необходимые документы, врачи собирают анамнез пациента, проводят предварительное обследование и дают подробные рекомендации по поведению после вакцинации.

Подать заявку на вакцинацию сотрудников предприятий Южно-Сахалинска можно в рабочее время по телефону 31-27-10 (департамент социальной политики Южно-Сахалинска).

Отметим, что все желающие вакцинироваться, могут это сделать как планово, обратившись в поликлинику по месту жительства, позвонив на горячую линию 1-300 (доб.10) или воспользоваться записью через портал госуслуг, так и без предварительной записи в передвижных мобильных комплексах. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Так, точки вакцинации в городе открыты по адресам:

- пл. Победы - ежедневно с 9.00 до 22.00;

- ТЦ "Мегаберезка", цокольный этаж, рядом с продуктовым магазином - ежедневно с 10.00 до 17.00;

- ТЦ "Дом торговли" - в будни и субботу с 11.00 до 18.00, в воскресенье - с 11.00 до 17.00;

- ТРЦ "СитиМолл"» - ежедневно с 10.00 до 19.00;

- ТЦ "Столица" - ежедневно с 10.00 до 18.00.

С 20 июля мобильный прививочный комплекс в городском парке будет располагаться теперь возле лодочной станции. Привиться в нем можно в будни с 9.00 до 20.00, по выходным – с 9.00 до 19.00.

Актуальный график работы передвижных медицинских комплексов размещен на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска http://yuzhno-sakh.ru/dirs/2901/1976. Здесь же можно найти полезные ссылки на публикации с данными о противопоказаниях к прививке, о вакцинации при болезнях сердца, наиболее распространенные мифы, сведения о вакцинации переболевших COVID-19.