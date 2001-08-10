Сахалинским рестораторам предлагают поучаствовать в марафоне "Дары морей"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Владельцев ресторанов и кафе областного центра приглашают подать заявку на участие в специальном гастрономическом марафоне, который пройдет в рамках городского фестиваля "Остров-Рыба". "Дары морей" - под таким названием будут представлены фестивальные блюда в заведениях общественного питания со 2 августа по 29 августа, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Шеф-поварам предлагают удивить своих гостей новинками - это должны быть блюда из лосося, кальмара и камбалы, приготовленные по традиционным или авторским рецептам.
Цель фестиваля "Остров-Рыба" остается прежней - это развитие гастрономического туризма, повышение культуры обслуживания и подачи блюд, продвижение рыбной продукции региона на внутреннем и внешних рынках. Финальным аккордом станет фестиваля большой гастрономический праздник с культурной и развлекательной программой, работой рыбного маркета, зоны фудкорта, дегустациями, награждением победителей конкурсов и участников мероприятий, проводимых в рамках фестиваля. Традиционно "Остров-Рыба" приурочен к празднованию Дня города Южно-Сахалинска.
Для того чтобы стать участником гастрономического марафона «Дары морей» необходимо отправить заявку по форме на адрес электронной почты: dpr@yuzhno-sakh.ru. В ней необходимо указать наименования блюд, которые будут продаваться в течение месяца по специальной цене. Прием заявок осуществляется с 19 по 26 июля (включительно).
Телефон для справок: 300743 (доб.1).
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