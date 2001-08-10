В Южно-Сахалинске опять проверяли качество ремонта дворов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Представители дорожного общественного совета оценили положительной качество проведенных работ, также отметив оперативность устранения выявленных ранее замечаний, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, в общем на сегодня в областном центре отремонтировано 72 двора, устранено 4000 кв метров дефектов асфальтового покрытия. Подрядные организации ежедневно отрабатывают новые адреса.
- Как показывают работы по ямочному ремонту, ранее проведенные на дорогах областного центра, можно уложиться в установленный срок и сделать максимально комфортные проезды для жителей. Я очень признателен администрации города, что на все наши заявки и предложения оперативно реагируют. Мы видим, что с момента дефектовки до завершения работ проходит 3-5 дней, что достаточно быстро, — отметил депутат Городской думы Южно-Сахалинска по избирательному округу №12, член дорожного совета Иван Бутаков.
Напомним, работа по приведению в порядок территорий дворов усилена в рамках поручений губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. До 1 августа все участки, где разрушения не превышают 30 процентов от общей площади (в больших объемах дефектов требуются работы капитального характера), будут отремонтированы. Адресный перечень дворов, в которых будет произведен ремонт, размещен на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Также актуальная информация с учетом корректировок и дополнений регулярно публикуется в СМИ, социальных сетях администрации города.
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