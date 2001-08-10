Тихоокеанское
информационное агентство
20 Июля 2021
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В Южно-Сахалинске детский сад "Росинка" закрывают на дезинфекцию
09:47, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске детский сад "Росинка" закрывают на дезинфекцию

В Южно-Сахалинске детский сад

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Детский сад «Росинка» с 21 июня приостанавливает работу для проведения дезинфекции помещений. Это мера направленна на недопущение распространения коронавирусной инфекции, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Учреждение возобновит свою деятельность после получения отрицательных результатов бактериологического контроля, подтверждающих эффективность проведенных мероприятий. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора и департамента образования Южно-Сахалинска. Родителей убедительно просят внимательно следить за состоянием детей и в случае любых недомоганий незамедлительно обращаться к врачу.

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