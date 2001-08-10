Островитянам напоминают о возможности бесплатно оформить карту сахалинца
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске продолжается работа по оформлению "Карты сахалинца". Получить ее можно в отделении социальной защиты. Сегодня от южносахалинцев принято 23 тыс. 865 заявлений, обладателями карт являются 14 тыс. 620 горожан, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, пластиковая карта работает на базе платежной системы "Мир", выпускается и обслуживается бесплатно. Она дает возможность пользоваться большим комплексом финансовых возможностей и социальных услуг. Оформить карту, подав заявление, можно в четырех банках - партнерах проекта. Подробная информация о финансовых организациях и о возможностях карты, размещена на сайте: https://eks.sakhalin.gov.ru/.
"КС" - социальная карта. Южносахалинцы старшего поколения - обладатели карты - с ее помощью могут воспользоваться всеми положенными льготами, предусмотренными для пенсионеров в возрасте от 55 лет и от 70 лет. Это бесплатный проезд в автобусе, посещение учреждений культуры и спорта, в том числе театра, кинотеатров, краеведческого музея, зоопарка, бассейнов, спортивных школ, и бесплатный подъем на СТК "Горный воздух". Кроме того, "КС" можно предъявлять в медицинских учреждениях вместо полиса ОМС или СНИЛС.
Южносахалинцам, воспитывающим детей, на карту можно перечислять положенные ежемесячные выплаты.
Кроме того, «КС» можно использовать как банковскую: расплачиваться ею в магазинах, аптеках, получать скидки и бонусы.
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