В Южно-Сахалинске в некоторых домах отключат воду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с проведением ремонтных работ на сетях 2 и 3 августа будет ограничена подача холодной воды в нескольких микрорайонах Южно-Сахалинска.

Так, с 20.00 2 августа до 06.00 3 августа воды не будет в 1-м, 2-м, 3-м, 4-м, 10-м микрорайонах, а также 1-м, 2-м, 3-м, 4-м укрупненных кварталах (район улиц Сахалинская - Ленина - Емельянова - Вокзальная), в районе пр. Мира - ул. Сахалинская - ул. Крюкова - ул. Бумажная и во Владимировке от ул. Железнодорожной до ул. Некрасова).

С 20.00 2 августа до 12.00 3 августа холодное водоснабжение ограничат по адресам:

- ул. Чехова, 41, 43, 43А, 81;

- ул. Дзержинского, 38, 40, 44;

- ул. Поповича, 49-69, 96, 98;

- пр. Мира, 176-182;

- пр. Победы, 60, 62, 62А, 74, 76, 78, 81;

- ул. Пограничная, 96, 98, 100;

- ул. Ленина, 286;

- ул. Западная, 80А, 80Г, 82, 84, 86, 86Г, 88;

- ул. Хлебная, 10;

- ул. Тихая, 119А;

- частный сектор в районе ул. Железнодорожной - пр. Победы - ул. Рязанской - ул. Томской.

По вопросам водоснабжения необходимо обращаться в диспетчерскую МКП "Городской водоканал" по телефону 72-32-40. Информация о плановых отключениях размещается на сайте организации (https://www.sakhvodokanal.ru) в разделе "Новости".