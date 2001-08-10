Сахалинцам расскажут, как получить разрешение на земляные работы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Круглый стол по вопросам получения разрешения на проведение земляных работ в электронной форме проведут 22 июля для физических и юридических лиц, представителей ресурсоснабжающих организаций и сетедержателей.
Мероприятие состоится в МКУ "Управление мониторинга городского хозяйства" по адресу: пр. Мира, 64а, каб. 112. Начало в 14.30.
Специалисты расскажут горожанам, как получить разрешения на проведение земляных работ через портал государственных и муниципальных услуг Сахалинской области, а также об электронной записи на личный прием через официальный сайт администрации Южно-Сахалинска.
Справка по телефону 300-725 (доб. 1-5).
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