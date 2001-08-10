Тихоокеанское
информационное агентство
20 Июля 2021
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11:48, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцам расскажут, как получить разрешение на земляные работы

Сахалинцам расскажут, как получить разрешение на земляные работы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Круглый стол по вопросам получения разрешения на проведение земляных работ в электронной форме проведут 22 июля для физических и юридических лиц, представителей ресурсоснабжающих организаций и сетедержателей.

Мероприятие состоится в МКУ "Управление мониторинга городского хозяйства" по адресу: пр. Мира, 64а, каб. 112. Начало в 14.30.

Специалисты расскажут горожанам, как получить разрешения на проведение земляных работ через портал государственных и муниципальных услуг Сахалинской области, а также об электронной записи на личный прием через официальный сайт администрации Южно-Сахалинска.

Справка по телефону 300-725 (доб. 1-5).

 

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