Сахалинские фермеры начали заготовку кормов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Важнейшая задача для животноводов - обеспечить свое стадо кормовой базой. Уборка многолетних трав на сенаж уже стартовала на полях КФХ Андрея Рубанова и КФХ Евгения Грушки. Оба агрария получали государственную поддержку и являются обладателями Дальневосточных гектаров.

- Гектары получили на семью - на меня, на жену, на сына. Первый год сажал картофель, разработал землю. Потом завел мелкий рогатый скот. Получал гранты на сумму 200 тысяч рублей. На эти деньги купил опрыскиватель минеральных удобрений и поставил теплицу. Сейчас мы находимся на поле, где заготавливаем сено для животных, – поделился фермер Андрей Рубанов.

Всего в хозяйстве насчитывается 25 свиней, 21 баран, 3 козы, 3 кролика и 10 курей. Полноценное кормление складывается из процессов заготовки кормов, их надлежащем хранении, а также в правильности их взятия и раздачи согласно потребностям животных.

В планах у фермера расширяться – построить овчарню на 150-200 голов. На следующий год мужчина планирует принять участие в гранте «Агростартап», в рамках которого государство выделяет сельхозтоварпроизводителям до 3 млн рублей. Консультации и помощь в подготовке документов для получения государственной поддержки мужчине оказали в региональном Центре развития сельхозкооперации.

В селе Березняки на полях КФХ Грушка сенажа заготавливают больше. Хозяйство фермера работает более 15 лет. Все начиналось с одной коровы, а сейчас Евгению Грушке нужно кормить 180 голов.

–Нам нужно примерно 600 тонн сена заготовить для кормления коров в зимний период. На этих землях мы сеем овес, и корма заготавливаем, и пастбища здесь же, – рассказал аграрий Евгений Грушка.

6 лет назад в крестьянско-фермерском хозяйстве Евгения появился первый на Сахалине молокозавод. Это было небольшое производство, перерабатывающее 1 тонну молока в день.

Сейчас в КФХ Грушка расширяют производство – получили грант в размере 11 млн рублей по программе поддержки семейных животноводческих ферм на приобретение оборудования. За помощью в составлении бизнес-плана мужчина обратился к специалистам Центра развития сельхозкооперации. Здесь же фермера консультируют по вопросам ведения хозяйств.

Поддержка сельхозпроизводителей и кооперативов на островах проходит в рамках региональной госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции Сахалинской области» и нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Это одно из приоритетных направлений деятельности министерства сельского хозяйства и торговли, поддерживаемая региональным правительством.

Напомним, региональный Центр компетенции сельхозкооперации создан на базе Сахалинского Фонда развития предпринимательства. Здесь фермерам оказывают комплексную методологическую поддержку в получении субсидий и грантов, проводят бесплатное обучение на актуальные тематики. Подробнее – на сайте selkhozcentr65.ru или по номеру 8 800 222 0123 (доб. 4).