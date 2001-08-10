Южно-Сахалинск готовится к гастрономическому фестивалю

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В этом году фестиваль "Остров-рыба" будет проходить в областной столице уже в седьмой раз. Для гостей и жителей города готовят масштабную программу, включающую в себя мастер-классы от известных шеф-поваров, конкурсы.

Цель фестиваля "Остров-Рыба" остается прежней - это развитие гастрономического туризма, повышение культуры обслуживания и подачи блюд, продвижение рыбной продукции региона на внутреннем и внешних рынках. Традиционно "Остров-Рыба" приурочен к празднованию Дня города Южно-Сахалинска.

Сегодня владельцы ресторанов и кафе областного центра уже могут подать заявку на участие в специальном гастрономическом марафоне. "Дары морей" - под таким названием будут представлены фестивальные блюда в заведениях общественного питания со 2 августа по 29 августа. Шеф-поварам предлагают удивить своих гостей новинками - это должны быть блюда из лосося, кальмара и камбалы, приготовленные по традиционным или авторским рецептам.

- Хотелось бы пригасить всех горожан обязательно принять участие в нашем фестивале, это очень интересно и познавательно. Нам есть чем поделиться, приходите с хорошим настроением, будет очень здорово, - отметила директор департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Римма Кузенкова.

Для того чтобы стать участником гастрономического марафона "Дары морей" необходимо отправить заявку на адрес электронной почты: dpr@yuzhno-sakh.ru. В ней необходимо указать наименования блюд, которые будут продаваться в течение месяца по специальной цене. Прием заявок осуществляется по 26 июля (включительно).

Подробная программа события будет представлена на официальном сайте администрации города на странице фестиваля.