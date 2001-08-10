В Анивском районе в этом году могут появится зарядные станции для электромобилей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В планах установить 15 зарядных комплексов не только в Аниве, но и в селах района. В частности, в г. Анива шесть станции для заряда электрокаров планируется установить на парковке центрального анивского пляжа, на автовокзальной площади, и в районе центра жилищных отношений. В селе Троицкое определены места для установки четырех "зарядок" у дома культуры и в районе амбулатории. В селе Таранай две станции планируется разместить на пляжной парковке. В Новотроицком – также две зарядных станции на территории жилищного комплекса "Зеленая планета". Одну зарядную колонку планируется разместить в селе Песчанское в районе магазина, рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.
Стоит отметить, что развитие электрозарядной инфраструктуры для автомобилей позволит автомобилистам значительно экономить на топливе. Для жителей Сахалинской области этот вопрос имеет особое значение, так как цены на бензин в регионе одни из самых высоких в стране и постоянно растут. Помимо этого, электромобили позволят не вредить экологии, а водители пользуются 50-процентной скидкой на сумму транспортного налога.
В островном регионе уже активно пользуются электромобилями. Люди заряжают свои машины с помощью собственных источников питания. На сегодняшний день в регионе работают больше 20 электрозаправочных станций, до конца года должно открыться еще 500.
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