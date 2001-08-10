Автоинспекторы Сахалина решили устроить фото-челлендж
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская Госавтоинспекция объявляет фото-челлендж "Пристегнись65", где призывает водителей и пассажиров пристегиваться ремнями безопасности при передвижении в автомобиле, рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.
Если вы за безопасность дорожного движения, то необходимо сделать следующее:
- Выложить в своем аккаунте Инстаграм фотографию с пристёгнутым ремнем безопасности;
- поставить хештег #Пристегнись65, отметить профиль ugibdd65 и Ваша публикация будет размещена в аккаунте Инстаграм Сахалинской Госавтоинспекции, призывая участников дорожного движения использовать ремни безопасности!
Поскольку ремень безопасности – это важная составляющая системы безопасности автомобиля.
В Правилах дорожного движения четко указано, что водитель при движении на транспортном средстве обязан быть пристегнут ремнем безопасности и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями (п. 2.1.2 ПДД РФ).
За истекший период 2021 года на территории Сахалинской области зарегистрированы 15 дорожно-транспортных происшествий, в которых хотя бы один участник дорожного движения не был пристегнут ремнем безопасности, в результате которых 3 человека погибли и 22 получили телесные повреждения. Стоит отметить, что 3 человека, получивших смертельные травмы, находились в автомобиле в качестве пассажиров. Из 22 человек, получивших телесные повреждения 50% являлись водителями транспортных средств.
Эффективность ремней безопасности доказана десятилетиями их существования. Использование этого средства пассивной безопасности снижает вероятность гибели для водителей и пассажиров. Во время и после удара необходимо чтобы тело было зафиксировано на месте, в противном случае, человек может произвольно и неконтролируемо перемещаться по салону, нанести себе и другим непоправимый вред.
Пассажиры должны помнить о своей безопасности, к примеру, после посадки в чужое транспортное средство или такси, Вы не можете быть уверены в том, как поведет себя водитель. Ремень в данном случае поможет уберечься от неприятных последствий для жизни и здоровья в случае ДТП.
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