500 электрозаправок появится на Сахалине и Курилах до конца года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Еще столько же комплексов должно появиться в области до конца 2022 года. Выполнение этой задачи поручено областному министру энергетики Михаилу Гузенко.
- Мы взяли курс на улучшение экологической обстановки на острова, - подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.х. Одно из важных направлений этой работы – использование электротранспорта. Такой вид авто позволит сделать воздух в наших городах значительно чище. Чтобы жители активнее приобретали технику, нужно развивать зарядную инфраструктуру. Ведь принимая решение о покупке электромобиля, человек руководствуется прежде всего наличием рядом с домом зарядных станций.
К сегодняшнему дню в Сахалинской области установили 22 электрозаправки. 20 станций работают в островной столице, еще 2 – в Поронайском районе.
Узнать месторасположение комплексов можно на сайте регионального министерства энергетики. Там доступна онлайн-карта электрических заправок. С помощью сервиса пользователи могут увидеть действующие зарядные станции, а также перспективные места под их установку. Информация о комплексах регулярно обновляется.
Владельцы электрокаров отмечают не только отсутствие вредных выбросов, но и существенную экономию на топливе. В зависимости от тарифа 100 километров пути обходятся водителю в 130-230 рублей. Экономия в сравнении с авто, работающем на бензине – в 3-5 раз. Кроме того, на островах для владельцев таких машин транспортный налог снижен на 50 процентов. Сейчас рассматривается вопрос о полной отмене этих платежей.
Отметим, сейчас в Сахалинской области зарегистрирован 221 электрокар и 661 гибридный автомобиль.
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