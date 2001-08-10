500 электрозаправок появится на Сахалине и Курилах до конца года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Еще столько же комплексов должно появиться в области до конца 2022 года. Выполнение этой задачи поручено областному министру энергетики Михаилу Гузенко.

- Мы взяли курс на улучшение экологической обстановки на острова, - подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.х. Одно из важных направлений этой работы – использование электротранспорта. Такой вид авто позволит сделать воздух в наших городах значительно чище. Чтобы жители активнее приобретали технику, нужно развивать зарядную инфраструктуру. Ведь принимая решение о покупке электромобиля, человек руководствуется прежде всего наличием рядом с домом зарядных станций.

К сегодняшнему дню в Сахалинской области установили 22 электрозаправки. 20 станций работают в островной столице, еще 2 – в Поронайском районе.

Узнать месторасположение комплексов можно на сайте регионального министерства энергетики. Там доступна онлайн-карта электрических заправок. С помощью сервиса пользователи могут увидеть действующие зарядные станции, а также перспективные места под их установку. Информация о комплексах регулярно обновляется.

Владельцы электрокаров отмечают не только отсутствие вредных выбросов, но и существенную экономию на топливе. В зависимости от тарифа 100 километров пути обходятся водителю в 130-230 рублей. Экономия в сравнении с авто, работающем на бензине – в 3-5 раз. Кроме того, на островах для владельцев таких машин транспортный налог снижен на 50 процентов. Сейчас рассматривается вопрос о полной отмене этих платежей.

Отметим, сейчас в Сахалинской области зарегистрирован 221 электрокар и 661 гибридный автомобиль.