Более 100 новобранцев пополнили ряды юнармии Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 12 по 18 июля на территории полигона 39-ой отдельной мотострелковой Краснознаменной бригады прошли юнармейские военно-полевые сборы. По завершению прошла церемония по вступлению ребят в юнармейские ряды.

В течении семи дней ребята учились основам военной подготовки: разборка и сборка автомата, стрельба из оружия, строевая подготовка.

Помимо физической подготовки, ребята активно занимались творческой деятельностью и оказанию первой медицинской помощи. Некоторые ребята научились основам фланкировки.

18 июля в 12:00 на мероприятие прибыли родные и близкие ребят, а так же особые гости: заместитель командира 39 ОМСБр по военно-политической работе подполковник Ясинский Алексей Александрович, заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ России Сахалинской области Пожарский Игорь Борисович, представитель Сахалинской Федерации Армейской тактической стрельбы старший лейтенант Жилкин Евгений Сергеевич.

Каждому юнармейцу в этот день выпала честь принести торжественную клятву: всегда быть верным своему Отечеству, соблюдать устав «ЮНАРМИИ», следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, защищать слабых, стремиться к победам в учебе и спорте, чтить память героев. В знак принятия в ряды Движения каждый участник получил удостоверение и нагрудный значок.

- Юнармеец - это ответственный гражданин, мужественный и активный, инициативный и самостоятельный. Каждый из вас заслужил звание юнармейца, теперь вы должны достигать новых высот в учёбе, спорте и участвовать в молодежных проектах, - отметил руководитель регионального отделения ВВПОЮ "ЮНАРМИЯ" в Сахалинской области Дмитрий Минязев

После торжественной части лучшие юнармейцы получили звания, грамоты и приятные презенты.

- Присвоение звания -одна из мер поощрения юнармейца, мое первое звание я получил в 2017 году, в этом году по результатам полевых сборов составили приказ о присвоении мне звания "Старшина юнармии". Цели на жизнь должны быть такими, что бы можно было к ним стремиться и которые дали бы плоды для дальнейшего существования» - прокомментировал участник движения Ярослав Новиков.