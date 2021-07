Остров Сахалин – уникальное направление для активных туристов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 4 июля 2021 года остров Сахалин стал для российских туристов гораздо ближе. Туроператор ТУИ совместно с авиакомпанией iFly запустила дешёвые чартерные рейсы из Москвы в Южно-Сахалинск. Магазин горящих туров SaleTur.ru собрал самую актуальную информацию о туристических перспективах острова.

Перелёт

Время в пути 8 часов. Стоимость авиабилета в одну сторону от 12000 руб. В международном аэропорту Хомутово возле Южно-Сахалинска заканчивается реконструкция современного аэровокзального комплекса, который уже сейчас принимает более 500 пассажиров в час.

Проживание

В Южно-Сахалинске много отелей всех уровней. Реконструированы старые здания, построены и продолжают строиться много новых. Кроме 5 млн. россиян, в город ежегодно прилетают тысячи туристов из Японии и Кореи. Пока номерной фонд заполнен на 60%. У гостей почти неограниченный выбор условий проживания.

Климат

В связи с меридиональным расположением острова активный туризм развивается в его южной части. Это центр Южно-Сахалинск, город-порт Корсаков и ещё около 10 окружающих городов. Благодаря островному положению, климат здесь умеренный и подходит для туризма круглый год. Средняя температура в январе –12° C. Зима длится с конца ноября до начала апреля. Средняя температура в августе +25° C. В отдельные годы термометр поднимается до +34–36° C. В июле-августе вода в Охотском море теплеет до +10–18° C.

Курорты

Главный зимний курорт «Горный воздух» расположен на горе Большевик на высоте 600 м над уровнем моря. На лучшем курорте Дальнего Востока работают два трамплина 70 и 90 м, слаломная трасса, 14 горно-лыжных трасс разной сложности общей протяжённостью 25 км, 3 кресельных канатных дороги, бугельный подъёмник, гондольно-кресельная канатная дорога. Толщина покрова 2 м. Вокруг «Горного воздуха» 7 отелей. Плюс десятки гостиниц Южно-Сахалинска, так как курорт расположен прямо над городом.

Активный туризм

Главное туристическое богатство Сахалина – природа. Изрезанное бухтами скалистое побережье, гроты, арки, вид на бескрайний морской простор. Летом на пляжах загорают много отдыхающих, хотя купаются в море только самые смелые. Любители серфинга тусуются в бухте Тихой, возле посёлков Невельск, Яблочное, Охотское, Лесное. Дайверы погружаются за впечатлениями у мысов Юнона и Мраморный, острова Монерон, в саду Кирякова. На морских прогулках с катера открываются роскошные виды на вулкан Тятя, зелёные склоны, необычайной формы скалы и мысы.

Туроператоры запустили несколько экскурсионных туров. По острову проложены 14 туристских направлений в заповедники, охранные зоны, к озёрам, водопадам, горячим источникам, грязевым вулканам. Летом туристы отправляются за приключениями на джипах, лодках и вертолётах. Есть маршрут на тюлений остров.

Зимой гостям предлагают покататься на снегоходах, прогуляться пешком на снегоступах и лыжах. А рыболовный туризм актуален круглый год.

Гастротуристы чувствуют себя в Южно-Сахалинске, как в раю. В Охотском море ловятся одни из самых лучших морских продуктов в мире. Местные рестораны аутентичной японской и корейской кухни угощают экзотическими блюдами из морепродуктов и дикоросов.

Среди архитектурных достопримечательностей самыми интересными считаются здание Краеведческого музея, построенное в 30-е годы в японском стиле, маяк на мысе Анива, музейно-мемориальный комплекс «Победа».