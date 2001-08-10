В Южно-Сахалинске на 10 дней отключат горячую воду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 1 по 10 августа АО "СКК" будет проводить ежегодные регламентные работы на тепловых сетях. План подготовки к новому осенне-зимнему периоду в обязательном порядке включает в себя ревизию и ремонт сальниковых компенсаторов, арматуры, техническое обслуживание насосных станций, ЦТП и т.д. Всего более 20 видов работ, провести которые специалисты Сахалинской Коммунальной Компании планируют в сжатые сроки.

В соответствие с п.3.1.11 СанПин 2.1.4.2496-09 в период ежегодных профилактических ремонтов отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток. Технических мощностей и опытных, профессиональных специалистов в АО "СКК" достаточно, чтобы качественно реализовать план работ за 10 дней.

- Сохранить стабильный кадровый состав в пору активной подготовки к очередному осенне-зимнему периоду особенно важно. А сейчас, из-за коронавируса, ещё и сложно. Поэтому нам пришлось форсировать процесс вакцинации наших сотрудников: каждую неделю мы приглашаем медицинскую бригаду на предприятие, чтобы не отходя от рабочего места привиться мог каждый. На текущий момент в АО "СКК" вакцинированы 524 человека, что составляет 69,4% всего коллектива, - приводит конкретные цифры генеральный директор АО "СКК" Андрей Зенин.