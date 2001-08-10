В Южно-Сахалинске на 10 дней отключат горячую воду
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 1 по 10 августа АО "СКК" будет проводить ежегодные регламентные работы на тепловых сетях. План подготовки к новому осенне-зимнему периоду в обязательном порядке включает в себя ревизию и ремонт сальниковых компенсаторов, арматуры, техническое обслуживание насосных станций, ЦТП и т.д. Всего более 20 видов работ, провести которые специалисты Сахалинской Коммунальной Компании планируют в сжатые сроки.
В соответствие с п.3.1.11 СанПин 2.1.4.2496-09 в период ежегодных профилактических ремонтов отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток. Технических мощностей и опытных, профессиональных специалистов в АО "СКК" достаточно, чтобы качественно реализовать план работ за 10 дней.
- Сохранить стабильный кадровый состав в пору активной подготовки к очередному осенне-зимнему периоду особенно важно. А сейчас, из-за коронавируса, ещё и сложно. Поэтому нам пришлось форсировать процесс вакцинации наших сотрудников: каждую неделю мы приглашаем медицинскую бригаду на предприятие, чтобы не отходя от рабочего места привиться мог каждый. На текущий момент в АО "СКК" вакцинированы 524 человека, что составляет 69,4% всего коллектива, - приводит конкретные цифры генеральный директор АО "СКК" Андрей Зенин.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
13:14 15 Июля Сахалинка предъявила поддельный диплом о медицинском образовании
09:29 16 Июля Сахалинцев предупредили, что в предстоящие теплые выходные сотрудники автоинспекции будут более бдительными
13:15 15 Июля Сахалинец перевёл мошенникам почти полмиллиона рублей
13:15 15 Июля Сахалинец обвиняется в краже кольца с бриллиантами
Выбор редакции
- 13:47 Вчера Остров Сахалин – уникальное направление для активных туристов
- 11:53 19 Июля Сахалинцы взяли "серебро" Дальнего Востока по пейнтболу
- 10:22 14 Июля Организаторам игорного бизнеса на Сахалине дали разные сроки
- 10:45 13 Июля Сахалинцам в прямом эфире расскажут, как хорошо благоустраивается областной центр
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы соблюдаете масочный режим?